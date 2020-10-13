《桃園》萬聖節扮鬼王 南瓜馬車超夢幻

一起來扮鬼、搞怪同樂！中壢六和商圈年度特色活動─「百變驚像獎萬聖鬼王遊六和」，即日起受理報名。（資料照，記者李容萍攝）

2020/10/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「不給糖就搗蛋！」今年萬聖節桃園市規劃3大活動，除了中壢區六和商圈發展促進會的招牌特色活動「百變驚像獎萬聖鬼王遊六和」外，市府觀光旅遊局於本月31日至11月8日在中壢青埔舉辦「2020桃園萬聖城」活動，觀音區公所續辦的「桃園觀音萬聖南瓜節」也將於本月17日至11月1日在蓮花園休閒農業區搞怪登場。

中壢變裝賽25日開趴

六和商圈17日下午2點將於中壢區恩德街舉辦假日特色市集，安排面具彩繪DIY，25日下午1點在中壢區銀河廣場辦理創意變裝遊逛競賽，即起受理報名，限額40組參賽，每組參賽人數最多6人、最少2人，分「踩街遊行，不給糖就搗蛋」、「我是大明星」合併評分，前3名可獲1萬5000、1萬、5000元等值的店家商品，想放膽搞怪、妝魔作樣的民眾，可至「百變驚像獎萬聖鬼王遊六和」活動臉書粉專報名。

請繼續往下閱讀...

萬聖城活動 連辦9天

觀旅局長楊勝評表示，高鐵桃園站前廣場舉辦的「2020桃園萬聖城」將佈置8座大型裝置藝術，還有萬聖節演唱會、變裝派對等主題活動，民眾前往拍照打卡可換專屬限量萬聖節小禮，以提升市轄旅遊亮點，帶動周邊經濟效益，打造桃園首座萬聖城；9天活動每晚安排HELLO光雕展演，31日晚間的變裝演唱會卡司包括玖壹壹、鼓鼓、陳芳語、曾沛慈、潘裕文、閻奕格、屁孩、龔言脩等藝人同台變裝演出。

觀音南瓜節 網美必拍

「桃園觀音萬聖南瓜節」延續歷年傳統，結合觀音區特色農產南瓜搭配萬聖節，打造多個「網美必拍景點」，今年大陣仗打造「夢幻南瓜馬車」，系列親子活動包含南瓜萬聖宴、南瓜雕刻彩繪、鬼怪糖果DIY、香氛蠟燭DIY、百鬼出遊、試膽鬼屋、化妝舞會大賽等。

另各家休閒農場也推出挖地瓜、秋葵採摘、製作洛神花蜜餞與千人焢窯等體驗活動，讓參加民眾都能有個歡樂夢幻、驚喜不斷的難忘萬聖節。

「桃園觀音萬聖南瓜節」17日起在蓮花園休閒農業區搞怪登場，一如去年現場會搭起南瓜棚架提供網美拍照。（資料照，記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法