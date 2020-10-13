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    首頁　>　生活

    《桃園》雨水、污水下水道 預算也被擱置

    2020/10/13 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議會昨天聯席審查市府水務局預算，對於歲出編列雨水及公共污水下水道逾14.4億元設備及投資費，國民黨市議員黃敬平要求提供接管率、預算執行率等詳細資料後再議，動議擱置，民進黨議員試圖護航，但不敵藍營優勢人數表決通過。水務局長劉振宇表示，今年雨水下水道預計增加5.7公里，污水下水道的接管率，若以1戶4人計算，截至9月底普及率也達24%，較去年新增1.5萬戶、普及率提升2.4%。

    黃敬平質詢指出，依營建署今年7月底公布的數據，桃園市公共污水下水道普及率只有15.5%，在六都持續墊底，之前他就曾質詢，有居民問承包商什麼時候才能做好？包商回覆得要4年後，令人不解為什麼進度牛步。

    水務局：接管戶成長 六都第3

    劉振宇表示，去年底桃園市雨水下水道建設總長度400.03公里、實施率75.39%，預計今年總長度會增加5.7公里，提升實施率1%，為持續落實雨水下水道維護管理及提高實施率，降低都市積淹水風險，明年編列8億2079萬8000元。

    公共污水下水道部分，劉振宇表示，截至今年9月全市累積接管戶數為13.5萬戶，今年建設成長速度為六都第3，明年編列6億2333萬5000元推動污水下水道系統。

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