債務預算被擱置 桃園市府爭取恢復

2020/10/13 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議會昨天聯席審查市府財政局預算，其中歲出高達逾5.2億元的債務費，國民黨團對市府不斷借錢、付利息，相當不以為然，市議員徐玉樹提議擱置，獲聯審會通過。財政局長歐美鐶表示，這筆經費分為兩部分，一部分是2021年應負擔利息，另一部分為因應2019年預算編不足先墊付的8500萬元，希望議員支持，將爭取在二、三讀會恢復預算。

藍議員不滿市府頻賒借

歐美鐶說，逾5.2億元的債務費預算分為兩筆，一筆為4億3625萬7000元預算，是明年度預計支付的利息款；另一筆8500萬元的墊付款，是2016年至2018年間因利率下跌，預算編列後支付有餘，而且當時的債務較少而年年結餘，因此2019年編預算時預算下修，但是當年度卻因借款金額增加，導致預算不夠支付，因此出現墊付，今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響利率下降，會先償還利率高的債務，並找利率低的再借貸。

請繼續往下閱讀...

徐玉樹不滿地說，市府不斷編預算、支付利息，民進黨執政縣市與中央都是不斷賒帳，讓人「非常非常非常」的不以為然，這些都是老百姓的血汗錢，該花的花、該省的要省，「但首長經常急公好義，希望自己能夠被看見」，就不斷編列賒借、付利息，這對桃園的未來發展都是負擔，他對市府賒借舉債非常不認同，提議擱置；市議員林正峰也發言要求財政局應提供詳細資料。

財政局：部分為去年墊付款

市議員黃婉如則反駁歐美鐶說法，「墊付的預算又一定要讓它過嗎？」更質疑墊付和追加預算有何不同？她並說，雖然議會同意讓議長邱奕勝可在休會期間同意墊付，但建議應訂定上限。

市議會秘書長孫惠生表示，許多縣市議會在休會時間，會再開會討論政府提出的追加預算案，有些縣市政府會先採用墊付，去年市議會大會通過休會期間市府墊付案授權議長全權處理。

至於墊付是程序，墊付也類似第二預備金，經議長同意墊付，議會就有審查權，都可以討論，而如果市府爭取到中央補助，議長基本上都會同意，對於沒有中央補助的，不會照單全收，墊付上限也可再行討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法