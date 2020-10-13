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    《桃園》3.9億蓋永和中繼市場 預算遭擱置

    桃園區永和市場做為綠線捷運G08站，必須配合工程先拆除再重建。（記者魏瑾筠攝）

    桃園區永和市場做為綠線捷運G08站，必須配合工程先拆除再重建。（記者魏瑾筠攝）

    2020/10/13 05:30

    議員批只用8至10年就要拆除 太浪費公帑 市府指配合攤位規模

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區永和市場因成為捷運綠線G08站用地，配合工程將先拆除再重建，攤商將先移到小檜溪重劃區內文教用地，由市府經濟發展局編列預算興建「永和中繼市場」，中繼市場去年編列2.5億元預算曾引起市議員蔡永芳質疑，今年又追加1.4億元，再度引起蔡永芳不滿，認為市府花了大筆公帑蓋中繼市場，卻只用8至10年就要拆除，怒轟「哪有人這樣浪費公帑」？動議擱置，獲聯席審查會通過。市府經濟發展局長郭裕信表示，配合永和市場306個攤商攤位規模需求，以及市府捷運工程局施工時間，才又增加預算。

    去年編2.5億 今年追加

    郭裕信指出，永和中繼市場興建經費是參照台北市南門市場以2.5億元估價，但後續在與攤商討論過程中，因攤商對於店舖規模需求增加，加上原物料價格上漲，以及原先須配合捷工局於今年9月底搬遷完畢，但因未與攤商協商好，又延至年底，且攤商希望無縫接軌，導致施工廠商需要趕工，在規模變大及給施工單位的趕工獎金兩者相加，才又追加1.4億元預算。

    經發局：原物料價漲

    郭裕信說，永和中繼市場用地雖是文教用地，但因當時還沒有設校需求，因此無法配合設教設施，現在所用的鋼構建材日後還可再利用，目前規劃明年2月可落成驗收，最快可於明年4至5月開幕使用。

    蔡永芳不滿地說，他去年對經發局編列2.5億元興建中繼市場就已提出質疑，並認為應可做為文教用地設計設施興建，先有雛形，內裝再整修使用為市場即可，結果今年又追加1.4億元，如果蓋了之後可以繼續使用也無所謂，但結果卻是使用8至10年就要再拆除，直批「哪有人這樣花錢的」？

    鋼構建材未來可再利用

    蔡永芳強調，他不反對蓋永和中繼市場，但既然要蓋，就應該要有長遠規劃，該處用地是文教用地，為什麼不蓋成教育設施，讓後續的教育單位可做為合適的館舍？且中繼市場使用的還是鋼構建築，使用年限可長達70年，卻是使用不到10年就要打掉，令人「不講不生氣，越講越嚥氣」！

    永和中繼市場目前規劃明年2月可驗收，最快明年4至5月開幕。（市府經濟發展局提供）

    永和中繼市場目前規劃明年2月可驗收，最快明年4至5月開幕。（市府經濟發展局提供）

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