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    首頁　>　生活

    竹縣十大交通建設 五峰122線改善可望先行

    2020/10/13 05:30

    〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府盤點都會與觀光景點的交通壅塞熱區，規劃出十大交通建設，已獲得議會支持動用2千萬元第二預備金進行可行性評估，昨天並邀集產官學界人士舉辦論壇；縣長楊文科表示，期盼透過交流專業及實務經驗，讓工程規劃更圓滿，解決民眾長期塞車之苦。

    縣府工務處說，新竹縣十大交通建設總經費150億元，縣府規劃分年、分期、分段積極改善交通問題，包括台1線替代道路（新豐～新竹）新闢工程、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區聯外道路新闢工程、縣道117線連接環北路新闢工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新埔褒忠路道路拓寬工程、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程。

    其中，通過環評、已完成初步規劃的五峰鄉縣道122線（南清公路）43.5K路段改善工程，獲交通部生活圈審議小組原則同意，待交通部正式核定，即可啟動工程設計發包及用地取得等作業。

    論壇中，鼎漢國際工程顧問公司副總經理李宗益強調，建立竹北與竹東的公共運輸發展、加強雙核心的連結相當重要，除了檢視都會區的傳統運輸系統，也需增加偏鄉的聯外發展，「骨幹路線＋區域接駁」納入非典型運輸系統，提高未來公共運輸服務，是建構公車路網的可行方向。

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