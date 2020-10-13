當鄰長71載 百歲徐鏡潭天天打掃鄰里

徐鏡潭（右二）當鄰長71年，每天清潔街道、停車場環境，服務不間斷。（記者蔡政珉攝）

2020/10/13 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕重陽節將屆，政府機關也陸續拜訪長者，祝福長者平安、健康，其中苗栗縣苑裡鎮苑南里鄰長徐鏡潭今年滿100歲，從1949年起當鄰長至今已71年，每天仍協助整理鄰里環境，打掃停車場，無怨無悔的付出，令人敬佩。

整理停車場環境 當運動

「就當作運動強身！」徐鏡潭中氣十足地笑說，當鄰長雖然沒什麼福利，但是可以為鄰里服務他就感到開心。由於住家鄰近苑裡鎮建國停車場，他每天早起到停車場拔雜草、掃地整理環境，也協助整理周遭巷道，受鄰里稱頌。

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徐鏡潭說，他從第1屆就擔任鄰長，以往鄰長需服務鄰里大小工作，包括急難救助、冬令募款等，還有社區清掃等都要負責，不過他甘之如飴。他回想擔任鄰長點點滴滴，如發現路樹枝枒變長、有人亂丟垃圾，他都默默去處理，笑說「都是小事情也不足掛齒」。

苑裡鎮長劉秋東昨前往探視徐鏡潭，徐鏡潭開心分享往事。劉秋東說，徐鏡潭71年來服務鄉親不遺餘力，當鄰長雖非官職，仍然盡心盡責，讓人感佩。

徐鏡潭育有7名子女，其中3人擔任教職退休，目前與從苑裡國小主任退休的兒子徐友一同住。徐友一說，父親曾獲得模範父親表揚，辛苦拉拔子女長大，也熱心地方事務。

頭份市長訪人瑞贈毯

另外，頭份市長羅雪珠昨也到市內27位百歲人瑞致贈頂級雲雕絨富貴毯，讓長輩暖身又暖心。其中羅徐一妹常跟兒孫一起吃零食，仍然跟小朋友一樣可愛，讓鄰里津津樂道。

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