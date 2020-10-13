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    首頁　>　生活

    花蓮市社福中心幼童臨托 11月開辦

    花蓮縣成為全台第5個提供6個月至6歲兒童定點臨時托育服務的縣市，11月起每週一至週五的上午9時至下午5時，每次固定收托2名兒童。 （記者王峻祺攝）

    花蓮縣成為全台第5個提供6個月至6歲兒童定點臨時托育服務的縣市，11月起每週一至週五的上午9時至下午5時，每次固定收托2名兒童。 （記者王峻祺攝）

    2020/10/13 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市社會福利服務中心昨揭牌，開辦定點臨時托育服務，給予家長育兒喘息空間，是全台第5個提供定點臨托的縣市，預計11月開放服務，家長即日起可透過電話或網路預約，每日收托名額有限，每小時158元，符合特殊資格者免費。

    需先預約 每小時158元

    花蓮縣繼新北市、台北市、新竹市及高雄市後，成為全台第5個提供6個月至6歲幼童定點臨時托育服務的縣市，11月起每週一至週五上午9時至下午5時，每次固定收托2名兒童，每2小時為1個單位，國定假日不收托。

    收托6個月至6歲幼童

    縣府社會處婦幼科長林鳳珠說，市區民眾因就業經濟結構，幼兒臨時托育需求高，加上議員支持，曾計畫以保母媒合方式解決托育需求，但考量定時、定點的方便及安全性，因而以花蓮市社福中心為據點，開辦定點臨托服務。

    她說，受限空間及人力，目前主要配置1名專職托育人員，另有1名行動親子館的托育人員輔助，以1個半的人力估算，每次可照顧2名兒童，建議有需求的家長，於送托日前3天以網路或電話預約；若當日急需臨時托育，可致電服務中心洽詢是否有時段及名額可收托。

    林鳳珠說，收費方式每小時158元，每次至少2小時，若符合低收入戶等弱勢家庭身分者無須付費；收托孩童若罹患水痘、腸病毒等高傳染性及其他法定傳染病者，或臨托當天發燒與因腸病毒停課但非生病的兒童等，都暫時不接受托育。

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