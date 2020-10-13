宜縣清水地熱公園 連假人氣王

今年中秋、雙十連假，宜蘭縣清水地熱公園成為旅遊人氣王，每日一早停車場就停滿，遊客人數大幅領先宜縣其他風景區。（記者林敬倫翻攝）

2020/10/13 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中秋及雙十連假，宜蘭縣清水地熱公園成為縣管風景區旅遊人氣王，縣府表示，清水地熱園區正在新建湯屋，預計明年農曆年前完工啟用，屆時勢必吸引更多旅遊人潮。

中秋、雙十7天吸引3.6萬人次造訪

宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園，占地2.5公頃，有250個小客車車位，週休假日經常爆滿，中秋及雙十連假人潮絡繹不絕，上午9點開園後不久，停車場就被停滿，園方啟動總量管制，導致園外等候入園的車輛大排長龍。

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清水地熱溫泉水屬於鹼性泉，從地下冒出，伴隨裊裊白煙，現有4座煮食池、2座泡腳池、一條30公尺長泡腳野溪，縣府投入7700萬元新建的湯屋，可望在明年春節連假開放泡湯。

近市區四季可玩 回流率高

根據統計，中秋與雙十節連假合計7天裡，清水地熱公園旅遊人數3萬6480人次，比第2名的梅花湖多出6890人次，縣府工旅處說，群山環抱的清水地熱公園，有太平山森林氛圍，距離宜蘭市、羅東鎮只有幾十分鐘車程，一年四季都能玩，回流率很高。

明年農曆年前湯屋啟用將更吸客

工旅處表示，清水地熱公園除了可以泡腳，還能用溫泉水煮食物，大人小孩都喜歡，尤其適合親子遊，造就縣管風景區人氣王的優勢，預料湯屋興建完成後，可望再拉抬旅遊人氣。

中秋與雙十連假，宜蘭縣管風景區旅遊人次前5名，依序是清水地熱公園、梅花湖、五峰旗、宜蘭旅遊服務中心（丟丟銅廣場、幾米廣場）、龍潭湖。

中秋、雙十連假 宜蘭縣管風景區旅遊人次前5名

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