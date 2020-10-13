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    台東》喜樂泉淪垃圾場 達仁安朔部落擬規範

    遭遊客隨意丟棄烤肉網和瓶瓶罐罐飲料，族人籲前往民眾發揮公德心。（記者陳賢義翻攝）

    遭遊客隨意丟棄烤肉網和瓶瓶罐罐飲料，族人籲前往民眾發揮公德心。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/13 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣達仁鄉安朔溪中上游有處山明水秀的消暑秘境，當地部落原住民族人稱之為「喜樂泉」，潔白如絹絲的瀑布沿著山壁奔瀉，散發出冰涼水霧猶如大自然的冷氣機，炎炎夏日是部落族人最佳的消暑盛地，但中秋連假、國慶連假期間，秘境竟成了遊客的垃圾場，瓶瓶罐罐飲料和廢棄烤肉架隨意丟，族人看了好心疼，近日將召開部落會議擬定規範，籲前往踏青、戲水的民眾和遊客自律，隨手帶走自己的垃圾。

    原民秘境爆紅 遊客多亂丟垃圾

    原本是部落族人才知道的秘境，經口耳相傳變成郊外踏青的新熱點，部落族人不藏私歡迎分享，但這份美意卻因部分人欠缺公德心遭破壞。「一堆人共乘10餘輛機車呼嘯前往，但玩一玩就走人，留下滿地的垃圾，真的很缺德。」部落族人說，在「喜樂泉」尚未曝光前，那裡都是乾乾淨淨、山明水秀的，爆紅後前往的旅遊人數變多，環境也變得髒亂。安朔部落會議主席伍靜欣表示，「喜樂泉」的環境遭受破壞，將召開部落會議針對「喜樂泉」秘境制訂部落公約，規範前來戲水的民眾，希望大家能共同守護它。

    結合巡守隊 發現污染舉發開罰

    根據水污染防治法第30條第1項第2款的規定，在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，可處3萬以上300萬以下罰鍰，部落呼籲民眾不要以身試法，發揮公德心，將結合部落巡守隊，若發現污染情事將拍照向環保局舉發，查證屬實將依法開罰。

    「喜樂泉」風景優美，被達仁鄉安朔部落族人視作消暑秘境。（記者陳賢義翻攝）

    「喜樂泉」風景優美，被達仁鄉安朔部落族人視作消暑秘境。（記者陳賢義翻攝）

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