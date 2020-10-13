境外移入增2例！留法台女、杜拜外航空姐居檢確診

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增2例武漢肺炎，均為本國籍女性，分別自法國及杜拜返國。（指揮中心提供）

2020/10/13 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增兩例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，均為本國籍二十多歲女性，分別自法國及杜拜返國；從杜拜回台者，還是外國航空公司的空姐。

兩人入境時均無症狀

發言人莊人祥表示，其中一名女性一月至法國留學，十月四日與一名友人一同返國，入境時無症狀，返家居家檢疫，十月七日起出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，九日就醫採檢，昨日確診，同行返台並於同處進行居檢的友人，列居家隔離對象。

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另一名女性是外航空姐，今年一月從台灣出境，長期於杜拜及其他國家工作，九月三十日回國休假，入境時無症狀，居檢期間的十月十日出現味覺異常症狀，就醫採檢並於昨日確診，由於其發病前兩日為居家檢疫期間，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

莊人祥說明，目前對於國籍航空的機組員，會要求準備有足夠的防護裝備，例如隔離衣、護目鏡、手套、口罩等，在外站也會請他們儘量待在飯店或旅館，不要外出，但外國航空公司則較無法比照要求。

全球疫情持續微幅上升

近期持續有武肺境外移入個案，是否代表疫情又起？莊人祥強調，全球各洲一直輪流變化，最早是亞洲，再來是歐洲、美洲。最近歐洲好像又起來，全球整體疫情則持續微幅上升。

指揮中心統計，國內迄今累計五二九例武肺確診，包括四三七例境外移入、五十五例本土病例、三十六例敦睦艦隊及一例不明。目前還有三十三人住院隔離中。

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