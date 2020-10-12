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    人口達標 竹東爭設全民運動館

    新竹縣政府規劃的竹東全民運動館，將落腳在竹東鎮立游泳池旁。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣政府規劃的竹東全民運動館，將落腳在竹東鎮立游泳池旁。（記者蔡孟尚攝）

    2020/10/12 05:30

    〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣目前僅竹北市有國民運動中心，有近10萬人口的竹東鎮極力爭取卻未能符合設置標準；縣府表示，體育署今年推出「充實全民運動環境」計畫，竹東不僅條件符合申設全民運動館，連用地都有了，教育處積極準備資料送件，希望能「搶頭香」在體育署第一波審查就獲得一億元補助。

    鎮立游泳池旁有用地

    新竹縣長楊文科說，竹東鄉親爭取國民運動中心的訴求，他一直都放在心裡，竹東鎮曾是台灣3大鎮之一，縣府推動的「竹東交轉中心」與竹北高鐵站將並列竹縣2大運輸轉運核心，在竹北國民運動中心營運滿週年之際，竹東又能申設全民運動館，加上自行車道、信義及仁愛停車場、中興河道整治等計畫，翻轉竹東、帶動溪南地區整體發展再現榮景，指日可待。

    新竹縣政府表示，先前竹東各界爭取設置國民運動中心，但運動中心要求的區域人口必須15萬人以上，未能如願，全民運動館人口條件為7萬人以上，竹東不僅符合，且鎮立游泳池旁就有現成的「社專用地」可用，初估全民運動館興建經費約2.6億元，若順利獲得體育署一億元補助，不足部分縣府會盡快自籌配合。

    根據教育處初步規劃，竹東全民運動館基地位於台68線東西向快速公路終點用地，面積2169平方公尺，交通便捷，橫山、北埔、五峰前山等地區民眾往來方便，基地旁有竹東鎮立游泳池和台大竹東分院。

    教育處也表示，若申設順利，竹東全民運動館可望2022年發包、2023年完工，後續參照竹北國民運動中心推動模式，搭配竹東鎮立游泳池，縣府將依相關規定移轉營運廠商，或移交竹東鎮公所管理營運。

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