花蓮重慶市場加蓋防漏 下月完工

重慶市場去年再摘下宜花東第1個獲得4星認證的傳統市場。（記者王峻祺攝）

2020/10/12 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市共計5座公有零售市場，其中位於市區重慶路的重慶市場，2015年斥資2億元改建，去年獲4星認證優良市集，但因出現頂棚漏水問題，市公所今年向經濟部爭取改善經費，獲補助436萬元進行頂樓加蓋防水工程，預計下月16日完工，施工期間市場照常營運。

經濟部補助436萬

花蓮市公所今年向經濟部爭取重慶市場設施改善工程，由經濟部辦理「公有零售市場及列管夜市設施改善補助」，總計核定484萬6千元，其中補助436萬元，市公所自籌48萬6千元。

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花蓮市公所表示，重慶市場在2015年3月啟用後，陸續出現頂棚漏水情形，雖經塗以矽膠及抓漏改善，但因頂樓為攤商營業用自來水塔區，設有許多箱涵與管線，若只施作防水工程恐難杜絕漏水問題。

市長魏嘉賢說，經評估並與攤商自治會商討後，在符合相關法規前提下，以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏至頂樓地板，同時在周邊增加防水工程，加強建築物的防水性、耐候性、持久性及隔熱性。

重慶市場近年參加經濟部優良市集評選，繼2018年榮獲3星認證優良市集後，去年再摘下宜花東首獲4星認證的傳統市場，200多個攤位中，則有5家攤商分別拿下4星及3星的「樂活名攤」星級認證。

針對重慶市場推廣，市公所也一連多年舉辦促銷活動，目前還舉辦「2020小城生活」活動花絮、攤商訪談紀錄展，展期將至10月底。

花蓮市重慶市場因出現頂棚漏水問題，市公所今年向經濟部爭取改善經費，獲補助436萬元進行頂樓加蓋防水工程。（記者王峻祺攝）

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