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    台東》富山保育區禁餵魚 明年起最高罰1萬

    富山保育區的淺灘就可見到魚群。（記者黃明堂攝）

    富山保育區的淺灘就可見到魚群。（記者黃明堂攝）

    2020/10/12 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕卑南鄉富山漁業資源保育區讓遊客餵魚，成了觀光勝地，但基於生態保育，已從今年9月公告禁止餵魚，並將從明年起開罰，一旦被查獲，將被罰2千元到1萬元。

    餵魚衍生強勢魚種

    卑南鄉富山村在地居民20年前自發的巡守海邊，想出以土司餵海魚的點子，打造人走在魚群間的遊憩活動。因土司有油脂，基於生態考量，研發出「海草饅頭」，又發現餵魚衍生強勢魚種，保育區不再販售供應海草饅頭，仍有遊客自己買來海草饅頭餵食。

    富山保育區管理委員會主委陳志和表示，事實上，早在前年2月就已公告禁止餵魚，但都只勸導，今年8月間，縣府召開富山管理會議，大家討論後，決定厲行禁止餵魚，並且明訂罰責，將從明年開始處罰。

    9月公告嚴禁餵魚

    陳志和說，餵魚罰責不輕，為了避免遊客受罰，9月起先公告嚴禁餵魚，讓遊客適應。

    陳志和不諱言，附近很多店家都靠賣餵魚的海藻饅頭發點兒小財，禁餵魚對他們有影響，因此，漁會開始輔導店家轉做供遊客食用的海藻饅頭，希望大家仍有生意做。

    陳志和說，潮間帶生態應該是多樣性的，但餵魚行為，造成豆仔魚、虱目魚的數量大增，小蝦蟹無法生存，單一物種破壞了生態平衡，所以必須嚴禁餵魚。

    下水餵魚原本是富山保育區的遊樂特色，但基於保育已禁止，並將從明年起開罰。（記者黃明堂攝）

    下水餵魚原本是富山保育區的遊樂特色，但基於保育已禁止，並將從明年起開罰。（記者黃明堂攝）

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