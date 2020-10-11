為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》眷村女兒離家30載 重建老宅憶亡父

    黎明珍（中）花了1年多、約3百多萬元，與哥哥重建襁褓時期的老家，在國慶日邀集老同學慶祝「光之院子」新生。（記者黃旭磊攝）

    黎明珍（中）花了1年多、約3百多萬元，與哥哥重建襁褓時期的老家，在國慶日邀集老同學慶祝「光之院子」新生。（記者黃旭磊攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市建業新村黎熾光故居曾遭美軍轟炸成殘骸，也是蘊藏一家10口相處數十年回憶所在，女兒黎明珍離家30多年後，與丈夫王子亦重建改裝，在國慶日邀集老同學慶祝「光之院子」新生。

    「爸爸黎熾光名牌，曾掛在這裡門口」，黎明珍昨天邀集明德國小數十名老同學，由知名大提琴家范宗沛拉琴，一起在老宅院子高唱「國旗歌」，眾人眼眶泛淚，時光彷彿回到兒時。

    建業新村32-4號曾是日治時代大佐宿舍，1940年間太平洋戰爭時期遭美軍轟炸，砲彈就落在院子旁，由於殘破不堪居住，國民政府改建成軍醫院，1966年再由黎熾光以18萬元代價購得。

    黎明珍回憶道，從出生住到高中畢業，與舅舅一家共10口住在36坪老家，哥嫂新房在院子旁，爸爸生前喜歡待在院子，陽光灑下，空氣中充滿溫暖味道。

    故居旁曾是孔令晟、黃光洛等多名將軍故宅，由於捨不得老家，黎明珍與兄姊拒絕領取自拆搬遷補助，一度成為國防部軍眷服務處眼中的「釘子戶」，高雄市文化局推出「以住代護」政策活化建業新村125戶，黎家錯過頭兩批補助1百萬元、改建屋牆方案，只好選擇沒補助最後一案，入住5年後返還。

    王子亦說，花了1年多時間、約3百多萬改建，屋舍以院子、廚房為中心，保留美軍曾炸過部分斷垣殘骸，週休期間舉辦藝文活動，傳揚眷村故事，讓高雄溫暖陽光繼續灑落。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    會不會「進得來出不去」？今晚國慶煙火散場管制看這裡
    2020/10/10 10:10

    會不會「進得來出不去」？今晚國慶煙火散場管制看這裡

    雙倍愛你、十分幸福 新北569對新人登記結婚
    2020/10/10 15:56

    雙倍愛你、十分幸福 新北569對新人登記結婚

    10/10 各報重點新聞一覽
    2020/10/10 06:24

    10/10 各報重點新聞一覽

    東北風持續影響！國慶日北部短暫雨 南北溫差大
    2020/10/10 07:03

    東北風持續影響！國慶日北部短暫雨 南北溫差大

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播