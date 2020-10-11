《高雄》眷村女兒離家30載 重建老宅憶亡父

黎明珍（中）花了1年多、約3百多萬元，與哥哥重建襁褓時期的老家，在國慶日邀集老同學慶祝「光之院子」新生。（記者黃旭磊攝）

2020/10/11 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市建業新村黎熾光故居曾遭美軍轟炸成殘骸，也是蘊藏一家10口相處數十年回憶所在，女兒黎明珍離家30多年後，與丈夫王子亦重建改裝，在國慶日邀集老同學慶祝「光之院子」新生。

「爸爸黎熾光名牌，曾掛在這裡門口」，黎明珍昨天邀集明德國小數十名老同學，由知名大提琴家范宗沛拉琴，一起在老宅院子高唱「國旗歌」，眾人眼眶泛淚，時光彷彿回到兒時。

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建業新村32-4號曾是日治時代大佐宿舍，1940年間太平洋戰爭時期遭美軍轟炸，砲彈就落在院子旁，由於殘破不堪居住，國民政府改建成軍醫院，1966年再由黎熾光以18萬元代價購得。

黎明珍回憶道，從出生住到高中畢業，與舅舅一家共10口住在36坪老家，哥嫂新房在院子旁，爸爸生前喜歡待在院子，陽光灑下，空氣中充滿溫暖味道。

故居旁曾是孔令晟、黃光洛等多名將軍故宅，由於捨不得老家，黎明珍與兄姊拒絕領取自拆搬遷補助，一度成為國防部軍眷服務處眼中的「釘子戶」，高雄市文化局推出「以住代護」政策活化建業新村125戶，黎家錯過頭兩批補助1百萬元、改建屋牆方案，只好選擇沒補助最後一案，入住5年後返還。

王子亦說，花了1年多時間、約3百多萬改建，屋舍以院子、廚房為中心，保留美軍曾炸過部分斷垣殘骸，週休期間舉辦藝文活動，傳揚眷村故事，讓高雄溫暖陽光繼續灑落。

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