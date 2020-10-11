《高雄》滅火器返鄉開唱 陳其邁扮「火種」相挺

滅火器昨晚現身高雄駁二大港橋邊的「港邊搖滾」，市長陳其邁客串主持開場。（記者王榮祥攝）

2020/10/11 05:30

市長客串主持開場 再變樂迷同樂

〔記者王榮祥／高雄報導〕今年奪下「金曲獎」最佳樂團的滅火器，昨晚現身高雄駁二開唱、台式搖滾魅力撼動港區，高雄市長陳其邁到場力挺，不但客串主持人為樂團開場，還語帶玄機請大家期待滅火器能「光榮看三次」，看「大港開唱」等演唱會就要2年拚4年。

滅火器昨晚受邀參與高市經發局主辦的「DigiWave無條件進位」系列活動，在高雄駁二「港邊搖滾」現場熱情開唱，為高雄港颳起搖滾旋風，全場擠滿被稱為「火種」的粉絲，展現滅火器高人氣。

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大玩選舉梗 盼「光榮看三次」

與滅火器交情深厚的陳其邁，昨晚專程到場相挺，先扮演主持人為樂團開場，接著化身「火種」，在台下與觀眾一起欣賞滅火器搖滾魅力。

陳其邁說，「今天大家是來看滅火器、不是看我」，還替滅火器宣傳12月26日在高雄的20週年音樂會，接著又問全場跨年呢？語帶玄機表示期待能「光榮看三次（滅火器）」。

陳其邁還搬出選舉梗宣示，看大港開唱、火球季演唱會就要「2年拚4年」，引起全場陣陣歡呼，順勢引導大家以掌聲歡迎滅火器出場，不料滅火器未及時登台，陳其邁趕緊笑說：「他剛剛去上廁所，讓市長、副市長等，得金曲獎就這樣…」台下笑聲不斷。

透露跨年很熱鬧 請拭目以待

滅火器上台後，陳其邁立刻化身火種，到台下與民眾一起聽歌，同時感受港區熱情氣氛；他另透露，今年跨年會眾星雲集、會很熱鬧，請大家拭目以待。

高市府說明， 經發局今年首度將體感科技活動結合音樂表演、市集包裹推出，內容包含駁二P2倉庫的「DigiWave無條件進位」科幻藝術展、戶外大義倉庫前有超過百攤的「無條件進胃」市集、大港橋邊更有一連3天的「港邊搖滾」之夜，邀請滅火器、美秀集團等6組獨立樂團輪番演出，歡迎民眾把握連假最後一天，來駁二走走。

滅火器昨晚現身高雄駁二大港橋邊的「港邊搖滾」，高雄市長陳其邁（中）到場力挺。（記者王榮祥翻攝）

滅火器昨晚現身高雄駁二大港橋邊的「港邊搖滾」，大批粉絲擠爆現場。（記者王榮祥攝）

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