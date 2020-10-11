國慶升旗 鄭文燦：作為台灣人很幸福

新興高中爵士啦啦舞隊、競技啦啦隊帶來活力演出。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/11 05:30

指經歷疫情展現韌性 成為全球防疫典範 讓更多國家重視台灣存在價值

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府昨天上午在府前廣場舉行國慶升旗典禮，市長鄭文燦率領市府團隊主持。鄭文燦表示，作為台灣人很幸福，今年是非常難忘的一年，台灣經歷疫情挑戰，展現中華民國的韌性，不僅寫下全球防疫典範，也讓更多國家重視台灣存在的價值，而桃園站在台灣第一線，扮演不可或缺的關鍵角色。

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桃園成六都進步最多城市

鄭文燦說，桃園從國境、醫院到社區，守護好國家第一線，疫後經濟方面，台灣展現韌性，桃園也展現活力，各項工作從沒有停下腳步，桃園航空城、亞洲矽谷計畫及前瞻軌道建設計畫，這帶動桃園成長的三支箭，都一項一項往前走。

航空城將成第三個都心

鄭文燦暢談，桃園航空城將於11月9日公告區段徵收，進入實質建設，未來機場營運量提高，將引進許多產業，成為除了桃園、中壢以外第三個都心，是桃園跨時代建設，也是奠定未來競爭力基礎；亞洲矽谷計畫成立創新聚落，推出許多科技事業計畫，桃園會展中心也將於本月24日開工，落成後不論是會議、展覽，將能帶動產業交流。

鄭文燦說，桃園的前瞻軌道建設計畫，三心六線都正依照規劃目標往前走，鐵路地下化綜合規劃已經獲行政院核定，桃園站、中壢站已經開工，這是攸關桃園的百年建設。

進入捷運建設時代

鄭文燦指出，捷運綠線進度超前，讓市民能看到捷運從夢想到落實，桃園的捷運建設也正一步步往前走，捷運棕線、捷運三鶯線延伸到八德，以及捷運綠線延伸到中壢，都在市府團隊努力下完成可行性報告，正進行綜合規劃的核定階段，桃園已進入捷運建設時代。

桃園也是六都中成長、進步最多的城市，人口已突破226萬人，全國成長度第一，國慶連假期間，桃園舉行了多項活動，包括桃園眷村文化節、客家音樂節及桃園電影節，也將慈湖改造舉辦夜間水舞光雕，讓遊客體驗不一樣的慈湖，透過多元文化、豐富的內涵，展現出團結包容，彼此認同的一面，這正是台灣的價值。

昨天國慶升旗典禮由新興高中儀隊操槍表演揭開序幕，還有爵士啦啦舞隊、競技啦啦隊帶來活力十足的演出；另，市府本月18日將於桃園市客家文化館舉辦慶祝國慶聯合婚禮。

市長鄭文燦率領市府團隊在市府前廣場參加桃園市國慶典禮。 （記者魏瑾筠攝）

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