16歲到83歲 新竹市府感謝1287位志工

陳永祥來自台中市，假日從台中坐車到新竹，令人感佩。 （記者蔡彰盛攝）

2020/10/11 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為期11天的2020台灣設計展展期到今天，精彩展覽吸引了全國民眾到新竹朝聖，在這背後，有一群穿著桃紅色背心、來回於展場間的志工，負責維持秩序、定點解說，總是笑著解決民眾各種疑惑。市府表示，今年共有1287位、3563人次志工投入「Check in新竹－人來風」，來自校園、地方社區或救國團，年齡從16歲的高中生到83歲銀髮族都有，甚至還有民眾從台中搭車前來新竹，就是為了服務民眾，他們不僅是展場間最美麗的風景，更是新竹市最佳的軟實力。

有志工從台中搭車來新竹

社會處表示，1287位志工不分平假日、犧牲中秋及國慶兩大連假，一起為設計展努力。這次設計展配置33位「志工督導」協助調配人力，同時也安排手語翻譯志工，假日期間駐點在服務台。

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共19校465位學生投入

今年除了許多有熱情的長輩前來，包括217位65歲以上的「銀髮級」志工，另外，志工來源的主力則是校園，共有19所學校、465位學生投入，社會處表示，在今年的招募過程中，首次與交通大學服務學習中心合作，鼓勵學生積極參與社會公益活動，因此共有103位大二學生投入設計展志工的行列。

個人報名的張倫嘉志工，從東海大學社工系畢業已2年，目前在社團法人新竹市聲暉協會擔任社工員，身為本地人的他說，「新竹市難得有如此大型的活動，身為新竹市的一份子，當然要盡力服務來訪民眾」，還表示明年燈會活動，也一定要來當志工！

此外，這次也有不少志工服務的初體驗，像是在竹科擔任品管的曹恆磚女士就說，第一次嘗試後才發現志工任務並不簡單，要有熱誠與體力才能勝任，經驗難得。而首次擔任「志工督導」的陳永祥志工則來自台中市，目前任職中科院航空所工程師，這次負責轉運站展區服務，假日從台中坐車到新竹，協助管理志工及展區交通指引和維護工作。

陳永祥志工曾獲得新竹市績優志工，只要新竹市大型活動，都會看見他身影，6年來已累積超過2千小時的服務時數。陳永祥說，工程師長時間待在實驗室研究室裡埋頭苦幹，但志工服務拓展了他的視野，認識平常接觸不到的族群，他也表示希望2021台灣燈會可以繼續投入志工服務的行列。

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