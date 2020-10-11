苗縣西湖溪路堤共構 明動工

2020/10/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣119號縣道為西湖、銅鑼2鄉民往來交通要道，但路窄多彎，縣府另闢順行道路，分3期建置，長1730公尺的「最後一哩路」工程總經費1.62億元，將於明天動工，預計1年後完工。縣府工務處表示，全線貫通後，將提供舒適安全的通行道路，也有助地區觀光及產業經濟發展。

總經費1.62億 1年後完工

119號縣道位於西湖溪右岸，為西湖鄉民主要使用道路，也是西湖、銅鑼2鄉民往來交通要道，但路幅僅6公尺且多彎，地方爭取改善已久。經縣府評估，改於西湖溪左岸規劃路堤共構，新闢順行道路，同時也串聯台1線到苗35線等道路，整體改善當地交通路網。

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分3期施工 此為最後1期

西湖溪路堤共構工程分3期施工，第1期由台1線西湖橋至飛龍大橋全長800公尺，已於2013年9月完工；第2期全長1270公尺，由飛龍大橋往前建構於2016年完工。

第3期工程因用地取得、廠商解約及工程經費爭取等問題，一度卡關，如今獲交通部納入生活圈計畫補助，包含用地費及縣府自籌款，總經費1.62億元，於12日舉辦動土典禮。

縣府工務處說，第3期接續前期工程，從2K＋070段聯絡道開始，銜接至龍壽橋段連絡道，總長1730公尺，採標準雙車道12公尺，工期約1年。完工通車後，可連接台1線、119號縣道、苗33線及苗35線等道路，提供舒適安全的道路，也有助觀光及產業經濟發展。

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