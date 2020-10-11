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    雙十連假車潮湧 合歡山、溪頭塞好塞滿

    合歡山武嶺停車場昨天仍然擠爆，車輛川流不息。（記者佟振國攝）

    合歡山武嶺停車場昨天仍然擠爆，車輛川流不息。（記者佟振國攝）

    2020/10/11 05:30

    警方預估 國3、國6北返車潮今天上午10點出現

    〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕國慶雙十連假第2天剛好是國慶日，南投各景點湧現出遊潮，尤其為迎接國慶曙光，台14甲線清境農場至合歡山，從連假首日入夜至昨凌晨，上山車潮不斷，人車擠爆武嶺，成為全台最高24小時不打烊菜市場，另在溪頭園區，車流也回堵1公里，持續到下午都有車龍，日月潭則是人車都多，水社鬧區較為壅塞，警方預估，北返車潮預計今上午10點就會湧現，用路人宜提早因應。

    溪頭自然教育園區表示，國慶連假首日遊客約5500人，昨成長到7000多人，也因連假第2天民眾多會出遊，使得排隊入園的車輛相當多，直到下午1點都還有車輛入園，預計收假日遊客才會少一些。

    日月潭風景區管理處指出，昨天潭區各停車場利用率相當高，主要的停車場在中午前就陸續客滿，其他停車場也有7、8成滿，交通瓶頸點則是在台21線水社與中興停車場，雖然車多，但至少都能緩慢前進。

    台14甲線 估今上午還會車

    南投警方表示，合歡山昨車輛川流不息，清境至合歡山雖車多，但透過加強疏導，未出現嚴重壅塞，預計今連假最後1天，台14甲線清境至合歡山，上午9點至12點上山車多，下午2時起下山容易壅塞。

    中興新村聯外道 下午調撥車道

    溪頭、日月潭等景點，今天仍會有車潮，尖峰時段集中在上午9點至12點，北返車潮預計上午10點就會提前湧現，像國道3號名間、國道6號愛蘭交流道等。另外，由於連假適逢南投茶博會，國道3號南投、中興交流道預計下午3點就會有北返車潮，屆時中興新村聯外道路將會調撥車道，以離場2車道、進場1車道方式紓解車潮，並籲請用路人提早因應，避開車多時段。

    昨天國慶連假第二天，南投各景點湧現車潮，溪頭園區排隊車龍達一公里。（記者劉濱銓翻攝）

    昨天國慶連假第二天，南投各景點湧現車潮，溪頭園區排隊車龍達一公里。（記者劉濱銓翻攝）

    合歡山武嶺停車場昨天仍然擠爆，車輛川流不息。（記者佟振國攝）

    合歡山武嶺停車場昨天仍然擠爆，車輛川流不息。（記者佟振國攝）

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