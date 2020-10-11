熱血國慶 侯友宜率隊騎單車40公里

新北市政府慶祝國慶，市長侯友宜（中）率局處首長一同騎自行車到三鶯龍窯橋。 （記者周湘芸攝）

2020/10/11 05:30

〔記者周湘芸、翁聿煌、林欣漢／綜合報導〕新北市政府慶祝國慶日，昨上午7點在八里區十三行博物館前廣場舉行升旗典禮，並由市長侯友宜率局處首長騎乘國旗單車前往三鶯龍窯橋，全程40公里，約上午10點半抵達終點。未參加總統府升旗典禮的侯友宜表示，愛國不分中央和地方，用任何方式愛國家、愛台灣都很讓人感動，新北市是一座大城市，他會盡到市長的責任，讓新北市繁榮發展。

侯友宜︰保持健康 愛國不分中央地方

侯友宜說，身為市長除了全心為市民服務，更要接地氣與民眾走在一起，同時挑戰自己的體力、保持健康，選擇在八里區升旗，除了騎乘自行車健身，還能看見新北之美、台灣之美。

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補給站營養太多 侯笑稱體重沒減輕

出發前，侯友宜向所有局處首長喊話，「40公里要騎好騎滿」，不可以半途而廢；他笑說，40公里是他每天的運動量，且沿途補給站的營養太多，騎一趟下來，體重也沒減輕。

挑戰一日南北？侯︰新北騎就夠

至於未來是否挑戰「一日南北」？侯友宜回應，南北雙塔距離約500公里，新北市高灘地工程管理處興建的自行車道已有208公里，只要在新北市來回騎乘，就跟一日南北挑戰差不多，還能藉此了解新北市的建設與願景。

「新北市林口區國慶升旗典禮暨親子健行活動」昨在林口社區運動公園舉行，升旗儀式由副市長陳純敬主持，市議員蔡淑君及導演馮淬帆擔任升旗手，新北市前市長朱立倫、前行政院長唐飛及立委洪孟楷等也出席，現場擠滿參加的人潮。

林口「幸福轉運讚」 關懷弱勢

林口區長藍品畯表示，蔡淑君支持林口區公所推動「幸福轉運讚」專案，鼓勵里長以及社區協會主動深入鄰里，關懷獨居長者和弱勢族群，因此結合了江月琴、陳湘如、張美月及盧珍真等多位在地的企業家，共同努力做愛心，於活動捐贈1輛社福專車，盼強化志工服務量能。

國民黨基隆市黨部 辦升旗典禮

另外，國民黨基隆市黨部昨舉行升旗典禮，市黨部主委蔡智潁、議長蔡旺璉、議會黨團書記長張芳麗率黨籍議員及民眾近200人參加。

蔡智潁有感而發地說，國民黨雖不完美，但曾帶給台灣光榮與繁榮的事實不容抹滅，期許未來團結合作，讓國民黨重振氣勢、重返執政。

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