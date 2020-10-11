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    首頁　>　生活

    國恩家慶 宜花14名國慶寶寶誕生

    花蓮門諾醫院昨天共有4名國慶寶寶誕生，元旦生日的魏君庭（右）產下國慶寶寶，爸爸說，兩位情人的生日都太好記，永遠不會忘記。（門諾醫院提供）

    花蓮門諾醫院昨天共有4名國慶寶寶誕生，元旦生日的魏君庭（右）產下國慶寶寶，爸爸說，兩位情人的生日都太好記，永遠不會忘記。（門諾醫院提供）

    2020/10/11 05:30

    宜蘭新手爸媽有想落淚的悸動和幸福感 花蓮元旦媽媽順產 爸爸︰母女生日都難忘

    〔記者林敬倫、花孟璟／宜花報導〕昨天國慶日，宜蘭、花蓮共有14名當天出生的國慶寶寶。

    宜縣3大醫院 9名「貝比」報到

    宜蘭縣陽大、聖母及博愛醫院，有9名國慶寶寶出生。陽大醫院誕生的國慶寶寶，是體重2855克的女嬰，首度當媽媽的林依絨說，幸福來的很突然，原本預產期是18日，沒想到提早在國慶日出生，很意外也很幸福。

    30歲的林依絨與丈夫廖盛然都在飯店工作，原本的預產期是18日；昨天國慶日，肚中的女娃開始踢媽媽的肚子，搶著要當國慶寶寶，這是林依絨的第一胎，採自然產，生產過程相當順利。

    林依絨感動的說，第一個寶寶的感受很幸福，聽到孩子的哭聲，她也跟著哭了，覺得幸福來的很突然。

    全程陪產的廖盛然說，覺得有些突然，有些不真實，陪著媽媽生產，看到孩子出來瞬間，心裡酸酸的，感動又感謝老婆的辛苦，心情很複雜，有想落淚的悸動。

    另，宜蘭博愛醫院有2名國慶寶寶1男、1女，父母都相當開心；聖母醫院則誕生2男4女。

    花蓮2大醫院也接生了5名

    花蓮門諾醫院昨天共有4名國慶寶寶誕生，慈濟醫院也接生1女寶寶。其中門諾有位國慶寶寶，媽媽的生日是元旦，都是國家的重要節日！元旦出生的34歲媽媽魏君庭，昨天和先生一起迎接第2胎，與大6歲半的哥哥湊成了「好」字，讓這對爸媽高興不已。

    34歲媽媽魏君庭表示，預產期是10月14日，前天下午因開始有生產徵兆，來到醫院待產，本以為寶寶生日會是「109辣妹」，結果寶寶自己選在昨天凌晨報到，成了國慶辣妹也很棒！媽媽說，今年2020年、寶寶在1010報到，數字真的特別。

    元旦媽媽生下國慶寶寶，傳為佳話！昨天早上爸爸高興地到嬰兒室把寶寶推出來，兩夫妻開心地一起抱著熟睡的寶寶仔細端詳，愈看愈喜歡。

    爸爸說，前世情人在國慶日出生，「這下要忘記生日都很難啦」，今生愛人的生日是元旦，2個都是舉國同慶的好日，擁有來自全國的祝福，真是太幸運。

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