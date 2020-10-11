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    1.3萬灰面鵟鷹「賀雙十」 黑冠鵑隼也報到

    墾管處舉辦琅嶠鷹季，吸引民眾來賞鷹。（記者陳彥廷翻攝）

    墾管處舉辦琅嶠鷹季，吸引民眾來賞鷹。（記者陳彥廷翻攝）

    2020/10/11 05:30

    國慶鳥造訪恆春半島 創「琅嶠鷹季」單日過境最多紀錄

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園管理處舉辦的「琅嶠鷹季」活動，今年在滿州國中登場，「國慶鳥」灰面鵟鷹昨天單日以破萬隻過境數量為台灣「祝壽」；更令鳥友們驚喜的是，連罕見的保育類「黑冠鵑隼」也在國慶日現身，鳥友直呼好「鷹」緣。

    上千鳥友大飽眼福

    每年從九月開始接力造訪恆春半島的赤腹鷹、灰面鵟鷹，是台灣著名過境猛禽，其中灰面鵟鷹多在國慶日前後造訪，有「國慶鳥」之稱，昨天雙十國慶日，墾管處舉辦「琅嶠鷹季」賞鷹活動，吸引上千人在滿州國中操場當「抬頭族」。

    8日以來累積逾2.2萬隻

    昨天清晨，受委託調查數量的台灣猛禽研究會就到社頂公園凌霄亭觀察，見大批猛禽飛出山嶺進入海岸，最後消逝在視線盡頭，場面壯觀，統計昨日共有1.3萬隻灰面鵟鷹過境。

    墾管處工作人員說，「琅嶠鷹季」舉辦多年，今年首度突破單日1萬大關，創下活動當天過境數量最多紀錄，堪稱台灣國慶日最佳生態獻禮，自10月8日以來，灰面鵟鷹過境數量累積超過2.2萬隻，天空還出現南有彩虹、北有落鷹的罕見景象。

    保育類黑冠鵑隼久違4年

    此外，罕見的保育類猛禽「黑冠鵑隼」也在昨天現蹤，猛禽達人蔡乙榮拍下2隻黑冠鵑隼同框的難得畫面。蔡乙榮說，黑冠鵑隼1999年首度在墾丁被觀察到，已有4年未被記錄，今年雙十節「好隼成雙」。

    蔡乙榮強調，黑冠鵑隼繁殖於中國廣東、廣西一帶，理論上遷徒路徑是不會經過台灣，會飛來台的原因至今仍無法確定，黑冠鵑隼已從「迷鳥」變為「稀有過境猛禽」，能看到真的很幸運。

    恆春半島天空隨時會出現成群灰面鵟鷹。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島天空隨時會出現成群灰面鵟鷹。（記者陳彥廷翻攝）

    罕見的保育類「黑冠鵑隼」也現身恆春半島天空。（記者陳彥廷翻攝）

    罕見的保育類「黑冠鵑隼」也現身恆春半島天空。（記者陳彥廷翻攝）

    國慶鳥灰面鵟鷹過境恆春半島。（資料照）

    國慶鳥灰面鵟鷹過境恆春半島。（資料照）

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