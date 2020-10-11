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    16人考取社工師 台東社會處長贈紅榜

    台東縣今年共有16人考取社工師，縣府社會處長陳淑蘭（中）代表縣長饒慶鈴贈紅榜給考取社工師的社會處員工。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣今年共有16人考取社工師，縣府社會處長陳淑蘭（中）代表縣長饒慶鈴贈紅榜給考取社工師的社會處員工。（記者黃明堂翻攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕今年度第2次專技人員社會工作師放榜，台東縣共有16人金榜題名，其中10人來自縣政府的考前衝刺班。縣府社會處長陳淑蘭、副處長高忠雲為所有上榜考生分別頒贈紅榜。

    10人出自考前衝刺班

    縣府社會處表示，為幫助社工能在百忙中事半功倍的準備專業證照考試，7月辦理考前衝刺班與「社工神助攻」活動，由縣長饒慶鈴帶領考生祈福，祝考生金榜題名，上榜社工就有10人參與考前衝刺班，效益明顯。

    社會工作師上榜名單縣府有7名、社福機構團體9名。其中縣政府社會處有社會福利科彭稚珊 、兒少及婦女福利科林依茹、勞工行政科辛曜羽、社會工作及保護科陳冠忠；教育處學生諮商輔導中心蔡昕如、學務管理科林春菜；台東區原住民就業服務辦公室王春懿。

    社福機構團體為一粒麥子社會福利慈善事業基金會温晏、徐意淨；世界展望會台東中心陳立芳、林佳緯、兒童暨家庭扶助金金會台東分事務所潘力羽、楊亞純、葛怡秀；中華民國發展遲緩兒童早期療育協會曾斌宇；台灣安心家庭關懷協會谷竺歆。

    推動合理薪資待遇

    縣府社會處表示，近年推動社會工作人員薪資保障制度，明定接受政府補助與委託案之單位，聘用社工的薪資基準及不得設立回捐條款；另外，為使公私部門進用的社工專職久任，補助民間單位與建立縣府社工薪資依年資、學歷、執照、執行業務風險等級等，建構階梯式薪資調升機制，提供合理薪資待遇，同時對社工執業人身安全也相當要求。

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