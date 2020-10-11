被爆二次拍賣 北農常董否認

承銷人拍下王慶中二次下拍賣的貨品照片。（承銷人提供）

2020/10/11 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司常務董事王慶中，去年被爆長年占用第一果菜批發市場的公用卸貨空間、違規進行現金交易，因身兼北農常董與蔬菜公會理事，無人敢管，鬧上媒體，北農才開單。未料有承銷人爆料，王被抓包後又利用特權，以低價買進菇類，違反北農規定，二次下拍賣，還施壓拍賣員限制底價，不得低於買進成本的方式謀取暴利，已長達10個月，獲取金額恐達上百萬。

王慶中先前占卸貨空間被開單

對此，王慶中表示，去年媒體報導後，他在那裡都沒賣了；但記者說有收到貨品照片，王慶中才改口說這是自己的貨在拍賣。至於被控違反規定二次拍賣、施壓拍賣員，王則強調，沒有這回事，可以去查，雖有參加拍賣，但並沒有二次拍賣。

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北農︰未接到投訴 再了解情況

北農回應，未接到投訴，公司還要了解整個情況，再看王是否違反公司規範。

王慶中去年10月被爆仗著是北農常董的身分，長期占用公用卸貨空間，也不照規定排隊進場，甚至在現場違法現金交易，遭不少承銷人投訴，由於風波鬧大，當時台北市長柯文哲還說「這不就是魚肉鄉民嗎？」、「就不要給他佔」，柯也要求市場處跟北農依法處理。

承銷人爆料，王慶中又故態復萌，王在第一果菜批發市場凌晨拍賣時，以低價買進，隔天再重新裝箱下拍賣，並施壓拍賣員，賣比王買進成本高的價格售出，藉此謀取暴利。

承銷人︰王10個月來削上百萬

承銷人痛批，王慶中打壞北農透明公開化無黑箱作業的理念，北農不知道是管不動還是不敢管，不少承銷人看在眼裡，預估王慶中這10個月來暴利應有上百萬。

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