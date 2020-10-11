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    環南中繼市場變烤肉場 竟無法可罰

    台北市公有環南中繼市場竟變烤肉場所，聚集民眾烤肉。（民眾提供）

    台北市公有環南中繼市場竟變烤肉場所，聚集民眾烤肉。（民眾提供）

    2020/10/11 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕今年中秋連假不少民眾到河濱公園烤肉，北市公有環南中繼市場竟也聚集大批人烤肉，有民眾爆料，中秋連假4天都有人在環南中繼市場烤肉，現場儼然成烤肉大會，向市場處檢舉卻根本沒用，質疑管理失職；市場處坦言，確有烤肉情況，但因在公有市場烤肉未訂罰則，無法可罰，未來將研議罰則。

    中秋4天連假都有人在烤

    環南中繼市場今年2月試營運，接連爆出問題，包含市場地板濕滑、排水濾網不佳、電梯頻繁故障、戶外樓梯積水等，原訂3月開幕，因問題未解決，延至7月才正式開幕，但開幕前又有議員接獲攤商抱怨冷氣空調不冷，窗戶玻璃還碎裂好多塊，開幕前才改善狀況，如今又被當作烤肉場所，再惹爭議。

    地上垃圾菸蒂髒亂不堪

    台北市公有零售市場中秋節10月1日不休市，休10月2、3日2天，環南中繼市場卻相當熱鬧，有民眾拍下照片，1樓包含出入口，有大批人在烤肉，粗估有上百人，更誇張的是地板有不少垃圾和菸蒂，環境髒又亂。

    民眾檢舉沒有用 質疑市場處失職

    爆料人向本報記者表示，平常騎車都會經過環南中繼市場，連假路過以為辦烤肉大會，但詢問附近居民，似乎是一般民眾聚集烤肉，因環境髒亂、現場喧嘩聲也不小，他向主管單位市場處檢舉，卻未有改善，直到4日都還有烤肉的狀況。

    爆料人痛批，最好笑的是柯文哲主張傳統市場「垃圾不落地」、「減少塑膠包材」，當天全部破功，現場一堆垃圾，市場處根本失職，萬一發生火災誰該負責？第一次看到公有市場竟可以烤肉，真的十分誇張。

    市場處︰將修法開罰

    市場處長陳庭輝坦言，中秋連假現場確實有烤肉情形，烤肉者大多是市場內攤商及其友人，有請保全勸導和驅離，但畢竟是保全無公權力，後來通報萬華分局轄區員警協助處理。

    陳庭輝表示，在公有市場烤肉因無罰則而無法開罰，在騎樓烤肉可依「道路交通管理處罰條例」開罰，但環南市場是特定專用區，無法用該條例開罰，市場處目前打算修正「台北市零售市場管理規則」，讓罰則有所依據，除了不得在公有市場烤肉外，像是在公有市場內騎機車也將有罰則。

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