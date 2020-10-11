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    33件膨風廣告 食藥署籲勿上當

    食藥署公布「國外網站涉嫌違規廣告產品」。（記者吳亮儀翻攝）

    食藥署公布「國外網站涉嫌違規廣告產品」。（記者吳亮儀翻攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署公布「國外網站涉嫌違規廣告產品」統計，今年度已有33件涉嫌違規的廣告，因IP位址設在國外、且追查不到金流、隱藏手段高明，食藥署只能公布其產品名稱和廣告圖片，提醒消費者不要上當。

    食藥署科長黃建隆說，今年較有名的案件，是發生在5月的「三降茶」事件，廣告張貼醫師和糖尿病相關學會、協會照片，誇大產品經過專家代言，連知名醫師都受害。

    黃建隆指出，這起案件的網站架設者利用國外跳躍IP，讓食藥署很難追查確切來源，也追不到金流，食藥署人員甚至真的下訂商品，想了解到底商品從哪來、內容為何，結果訂了產品卻沒到貨，疑似詐騙行為，幸好採貨到付款才沒受損失。

    食藥署指出，連續假期間很多人上網逛網購，常見「期間限定」、「免運費」、「買一送一」等吸引人的促銷用語，標榜「…清腸排毒減脂…」、「…治好眼病…複明…老花眼…」、「…除斑效果直逼醫美雷射祛斑…」等誇大功效的廣告，要特別注意。

    黃建隆說，若找得到IP位址，或追查得到金流，會依食安法、藥事法、化粧品衛生安全管理法等法規開罰，但若找不到來源，會將這類網站公告在食藥署官網「食藥膨風廣告專區」（http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?cid=5085），今年累積33件。

    若要查詢違規的產品廣告，可至食藥署官網查詢「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」，網址（http://pmds.fda.gov.tw/illegalad/）。

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