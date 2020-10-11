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    收假北返車潮 今爆最大量

    國慶連假第2天，國道5號北上約於下午湧現北返車潮。（記者林敬倫攝）

    國慶連假第2天，國道5號北上約於下午湧現北返車潮。（記者林敬倫攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者鄭瑋奇、林敬倫、佟振國、劉濱銓／綜合報導〕今（11）日是國慶連續假期最後一天，交通部高速公路局預估是連假國道北返車流量最大的一天，北上車流量估63百萬車公里，是平日1.5倍之多；國道5號預估1.8百萬車公里，更是平日的1.6倍。提醒民眾今日將有9處重點壅塞路段，可多利用上午時段出發避開車潮。

    利用上午時段避塞車

    昨日國慶連假第2天，國道路況上午若排除事故因素，除國1北上內湖─五堵、國3土城─樹林車多壅塞，時速不到40公里外，其他路段路況大致順暢。

    中午過後則有首波北返車潮逐漸湧現，下午2點後國5頭城─坪林逐漸出現壅塞情況，隧道前段不到20公里，出現紫爆；西部國道接近傍晚時車流也逐漸增加，國1竹北─湖口、國3龍潭─大溪、鶯歌系統─樹林等路段，皆出現時速不到40公里的壅塞情況。

    國慶連假中部的清境、溪頭、合歡山和日月潭等地，出遊人潮多，周邊道路或停車場附近都塞車，昆陽至合歡山莊沿途的停車場一早「車位已滿」，武嶺終日人車川流不息，民眾驚呼：「都不用睡覺休息嗎？」

    溪頭自然教育園區昨車流回堵1公里，持續到下午都有排隊車輛，日月潭風景區人車都多，除了水社鬧區車多壅塞，環潭公路交通大致順暢。

    國5恐一路塞到今晚8點

    昨日已有北返車流量湧現，高公局預估今日才會是北返車流量最大的一天，疏運管制措施包含全日將封閉國1埔鹽系統雙向入口匝道、虎尾系統北上入口匝道、國3西濱北上入口匝道；下午2點至晚間9點，蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北上入口匝道實施高乘載管制等；國3新竹系統─燕巢系統通行費打8折鼓勵分流等。

    重點壅塞路段包括國1北上下午3點至晚間6點西螺─埔鹽系統、南屯─后里、下午4點至晚間6點新竹系統─新竹；國3下午4點至晚間6點關西─大溪、大山─香山、竹山─中興、霧峰系統─霧峰；國5恐一路塞到晚間8點。

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