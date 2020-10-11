明年起逐年調降招生數 國中小每班最多26人

為提高教學品質，教育部自110學年開始，將調降高國中小藝才班每班招生人數。（資料照）

2020/10/11 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部藝教司司長鄭淵全表示，因少子化衝擊，且新課綱上路、普通班也調降學生人數，為提高教學品質，自110學年開始，將調降高國中小藝才班每班招生人數；但考量想讀藝才班學生及家長的需求，採取逐年調降的和緩做法，從每班30人，最終調至高中職最多25人、國中小最多26人。

高中職最終降為25人

藝才班包括音樂、美術、舞蹈和戲劇等，全國約有2萬9千名學生，國小階段從三年級開始有藝才班。

請繼續往下閱讀...

教育部除調降藝才班每班學生人數、設定上限，也設立每班學生數下限，要求每班學生必須在10人以上，若連續3年招生不滿10人，即須接受輔導，持續無法改善，恐須面對退場，教育部另設有評鑑制度。

教育部今年9月修正「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」，自110學年度起6學年內，逐年調降每班學生人數，並設定每班人數上限，高級中等學校每班不得超過25人，國中及國小不得超過26人。鄭淵全指出，藝才班以小班為規劃原則，以確保教學品質。

教育部說明，調降不是一次到位，而是從「招生的年級」開始調降，國小自110學年度起的三年級，以28人編班，逐年調降1人，至112學年度以26人編班，自115學年度起，三到六年級的各年級班級人數均為26人。

國中階段則自110學年度一年級起，以29人編班，逐年調降1人，至113學年度以26人編班，因此自115學年度起，各年級編班人數均為26人。

高級中等學校階段，自110學年度一年級起，以28人編班，逐年調降1到2人，至112學年度以25人編班，自114學年度起，各年級編班人數均為25人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法