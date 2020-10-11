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    法規鬆綁促活化／新創要成功 「獨家授權」突破限制是關鍵

    如要促成教授新創成功，台灣大學特聘教授陳炳煇點出幾點關鍵，首先須「獨家授權」。（記者劉信德攝）

    如要促成教授新創成功，台灣大學特聘教授陳炳煇點出幾點關鍵，首先須「獨家授權」。（記者劉信德攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕教授創業雖成功率較高，但兼職須受法規限制，科研成果亦屬學校資產，整體創業環境不如國外自由。學者認為，可透過專案計畫鬆綁，採學校專利技轉防弊，並採獨家授權吸納創投資金，但審核應公開透明避免圖利。

    如要促成教授新創成功，台灣大學特聘教授陳炳煇點出幾點關鍵，首先須「獨家授權」，過去因學者或學校擔心圖利特定廠商，技轉不能簽署獨家，導致業界對學界專利興趣缺缺，此點應透過政府監管，用專案計畫審查突破困境。

    陳炳煇也點出，學校技轉往往索取3、4成的現金或股份，但對新創公司而言，高佔比支出不利發展，對新創不要「殺雞取卵」，可簽約採初期低技轉，後續產品研發則回收高權利金。

    而過去教授具公務員身分，在兼職上管制嚴格，要赴公司也只能當獨立董事，陳炳煇說，在相關法規鬆綁後，已可擔任延伸新創公司的管理職務、董監事等，此舉確有助新創公司接納更多人才。

    陳炳煇更說，2017年科技基本法修訂後，也讓學校處理研發成果上所得的利益可不受國有財產署限制。換言之，學校參與新創公司，取得未上市上櫃股份，可以不用透過公開招標方式來處置，更加促成產學合作意願，也活化學校資產。

    教授創業 改善高教人才危機

    「教授創業還能解決高教人才危機！」陳炳煇表示，教授創業團隊將包含許多碩、博士生，若公司設立成功，學生順理成章也會被納為員工，讓博士生不再是畢業尋教職或「台積電」，創業成功者有機會擁千萬年薪待遇，是高教人才培育的另一條路徑。

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