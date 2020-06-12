新北幼兒健康操 上傳舞蹈送好禮

「新北健康Follow Me」幼兒健康操，要讓親子一起跳起來。（記者翁聿煌攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕新北市政府教育局昨天在光復國小舉辦「新北健康Follow Me」的幼兒健康操發表會，幼兒園小朋友帶領市長侯友宜和來賓們「健康跳起來」！侯友宜說，運動是健康的根本之道，他鼓勵家長和幼兒在六月卅日之前，到新北市任一戶外景點做出健康操內的舞蹈動作並上傳「新北學Bar」，有機會獲得神秘好禮。

教育局長張明文表示，新北幼兒健康操「新北健康Follow Me」是全新製作，由知名音樂人何官錠和高娜娜老師統籌，邀請南強工商表演藝術科與新北幼教老師共同編舞，提供幼兒園師生在進行卅分鐘的大肌肉活動前，先做好五分鐘的暖身健康操，就能提升肌肉熱度和心跳率，達到健康效果。

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張明文說，教育局推出「宣傳ＭＶ版」和「幼兒教學版」，讓所有年齡層的民眾都能舞動健康操，教學光碟教材也分送到全市公私立幼兒園，鼓勵孩子回家後，帶領家長在家中健康動起來。

另外，目前世界排名第二的台灣羽球一哥周天成，昨天到瑞芳區義方國小指導學童在運動後如何放鬆伸展，並分享生命故事與努力的歷程，他也在眾人起鬨下，改拿平底鍋、電蚊拍與校長尬球，場面非常歡樂。

周天成分享打球的經歷及奮鬥過程，並大方贈送運動後背包給每位學生、送肩膀按摩器給每位老師，他表示並非一帆風順，曾在國際賽十連敗，他詳述如何從低谷中爬起、面對賽場上的壓力，期盼小朋友得到啟發和鼓舞。

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