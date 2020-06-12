戲水防溺 桃園市府列管10大危險水域

市府消防局公布十處危險水域，提醒民眾注意。圖為消防局針對危險水域可能發生的意外事件，進行救溺演練。（市府消防局提供）

2020-06-12 05:30:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕時序入夏，進入民眾戲水旺季，桃園市政府消防局針對曾發生或易發生溺水事故及會勘評估後的危險水域，昨天公布新屋區永安漁港、大溪區大漢溪流域等十處，提醒民眾注意親水安全，避免意外。

市府列管的十大危險水域多在海邊或埤塘、水圳，包括新屋區永安漁港、大園區竹圍漁港、桃園大圳、桃園區莊敬大池、龍潭大池、八德區霄裡大池、中壢區龍岡路三段前方無名池塘、觀音區豬屠埤、石門水庫、大溪區大漢溪流域。

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水圳、埤塘納重點 消防局機動巡查

消防局災害搶救科長郭百倫表示，過去危險水域多位在山區溪流，近兩年觀察發現溺水案件發生在埤塘或水圳的趨勢越來越高，以桃園大圳為例，連續三年有人因垂釣或失足跌落幹線渠道，去年有一名老翁滑落圳溝溺水喪生。

郭說，埤塘、水圳多是上寬下窄、深度不一，看似水流平靜，少有護欄或加蓋，民眾容易輕忽暗藏的危險，倘若摔下要爬上岸並不容易，因此今年將水圳、埤塘列為重點勘查水域，呼籲民眾要小心。

例如中壢區龍岡路三段的無名池塘，近五年來奪走兩條人命，均是垂釣民眾失足喪生；龍岡里民吳先生說，池邊青苔滿布，底下還有暗流，周邊人煙罕至，一旦發生溺水意外，通常救援不易，相當危險。

郭百倫表示，在對水深、水勢不了解情況下，千萬不要下水冒險，否則很容易因腳抽筋、體力不支等突發狀況而發生意外，戲水應選擇有救生設備與人員的地點，九月底前，消防局會不定期派員執行「水域救援機動車巡」勤務，只要發現民眾戲水，都會勸離。

消防局統計去年發生十七件溺水案、十五人死亡，其中，因戲水溺斃有兩件、垂釣有四件，另十一件都與海上作業有關，二○一四至二○一七年間救溺案件中，因戲水的五件、垂釣的三件，上月底復興區霞雲瀑布傳溺水奪命意外。

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