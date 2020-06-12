《苗縣府爭取五楊高架延伸銅鑼》政院請高公局提前規劃評估

2020-06-12 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕五楊高架道路通車後，國道一號新竹以南路段壅塞情形日趨嚴重，中央為解決此問題，行政院於五月核定延伸至苗栗縣頭份段；苗栗縣政府工務處表示，行政院同時也請高公局就本案後續是否延伸拓寬至銅鑼，提前規劃務實評估，苗縣府將持續爭取。

五楊高架延伸至頭份，將能大幅舒緩國道一號新竹路段長期壅塞情形，但苗縣府考量，苗北地區與新竹縣市已形成共同生活圈，通勤需求不斷成長，加上台積電於竹南科學園區設廠定案等因素，未來高架延伸段通車後，勢必導致頭份交流道及周邊交通問題更趨惡化，將持續向中央反映爭取延伸至銅鑼。

請繼續往下閱讀...

苗縣府工務處表示，行政院於五月六日核定五楊高架道路延伸至頭份之建設計畫函文，除有五楊高架延伸到頭份交流道高架與平面匯集的後續評估紓流提醒，也指示「考量鄰近新竹科學園區及銅鑼科學園區之發展，及因應未來台商回流與產業布局所衍生之交通需求等，仍應就本案後續是否延伸拓寬至苗栗銅鑼，提前規劃務實評估。」

工務處表示，五楊高架延伸的後續綜合規劃設計階段，由高公局接續辦理綜合規劃、都市計畫變更與環評等作業，將持續向高公局爭取進行延伸至銅鑼的可行性評估相關前期作業，以期提升銅鑼科學園區交通便捷性及競爭力，完善苗栗整體交通功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法