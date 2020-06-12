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花蓮阿美族聖山頂如碑林 擬推部落共管

豐濱鄉阿美族聖山Cilangasan的山頂上，近幾十年陸續出現多達二十七座紀念碑。（立委廖國棟國會辦公室提供）

豐濱鄉阿美族聖山Cilangasan的山頂上，近幾十年陸續出現多達二十七座紀念碑。（立委廖國棟國會辦公室提供）

2020-06-12 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在阿美族起源傳說中，始祖史拉與納羔兄妹在大洪水後，漂流到豐濱鄉海拔九二二公尺的八里灣山落腳，而被阿美族尊為聖山Cilangasan（奇拉雅山），近幾十年各部落的尋根活動，在山頂立了廿七座紀念碑，因山區屬國有林班地，立委廖國棟昨在花蓮開研討會，商討「聖山管轄權移轉」可行性，對此，花蓮林管處處長楊瑞芬說，林務局二○一五年起就有部落共管的設置要點，希望召集相關部落成立共管平台。

奇拉雅山頂27座紀念碑 部落佔19座

花蓮的阿美族人將Cilangasan尊奉為聖山，立委廖國棟本月五日與縣府、豐濱鄉公所、東管處、原民會及族人登上山頂，發現山頂多達廿七座紀念碑，當中部落立碑有十九座，也有鄉公所、文化團體等，山頂宛如「碑林」。

立委廖國棟昨邀集各部會在花蓮林管處舉辦研討會，包括豐濱鄉總頭目黃新喜、光復鄉西富村噶馹佤部落頭目孫輔等多位頭目都說，希望把聖山交還給族人管理。

行政院原民會土地管理處處長杜張梅莊建議，可成立「共管平台」來整合部落意見，如僅由豐濱鄉公所管理，其他鄉鎮的部落恐吵到不可開交，有了共管平台，接著就可討論議題，包括依文化部「文化資產保存法」登錄為文化景觀。

林務局允召集各部落 成立共管平台

花蓮林管處長楊瑞芬表示，二○一五年林務局已訂出「經管國有林地內原住民族地區資源共同管理會設置要點」，因此林務局願出面召集各部落成立共管平台；楊瑞芬也說，林務局二○一六年八月已和豐濱鄉公所簽訂「無償使用契約書」至二○二五年，如未來族人仍希望撥用國有土地，也都可討論。

東管處長林維玲認為，部落想要拿回土地，如透過豐濱鄉公所辦理撥用，但後續的經營管理將造成很大的經費負擔，透過共管機制連結公部門資源，或許會比較容易達到族人想要發展的目標。豐濱鄉長江莉婷說，贊成部落成立共管平台，未來公所也會持續整合各部落，儘速召開部落會議、協調劃設傳統領域。

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