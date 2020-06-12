宜蘭岳明國小應畢生 成功登頂南湖北山

宜蘭縣岳明國小六年級畢業生，昨完成畢業挑戰，攀上海拔三五三六公尺的南湖北山，為小學生活畫下句點。 （記者張議晨翻攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕海拔三五三六公尺的南湖北山，是蘭陽平原母親之河「蘭陽溪」發源地；宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小十五名應屆畢業生自行背負登山重裝，昨完成攻頂溯源，這也是宜蘭首次有小六畢業生登上百岳南湖北山。學校說，登山挑戰象徵學生「飲水思源」，也為小學六年生活畫下完美句點。

溯源蘭陽溪發源地 自背登山重裝

位於宜蘭縣、台中市交界處的南湖北山，為中央山脈最北的百岳；岳明國小畢業生為了籌畫這場畢業挑戰，準備整整兩年，在畢業典禮前夕登頂完成約定。

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校方指出，登頂的學生從五年級開始，就參與宜蘭山野聯邦，幾乎走遍宜蘭近郊山林，如聖母山莊步道、淡蘭古道、松蘿湖、加羅湖、雪山東峰等，為攀登南湖北山做足準備。

小五開始準備 走遍宜蘭近郊山林

畢業生九日出發，經大樹登山口走到雲稜山莊，昨上午完成南湖北山攻頂。這次挑戰登山過程全由畢業生自行揹負重裝，對小六生是一大考驗。

岳明國小指出，學生將六年所學的山野課程運用在整個旅途，例如健走技巧、高山炊事、紮營、生火，還有等高線地圖判斷，重要的是過程的團隊合作、相互照顧鼓勵。校長黃建榮說，南湖北山是蘭陽溪發源地，登頂象徵飲水思源，也利用挑戰過程與自己對話，向大山學習。

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