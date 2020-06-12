台南博物館節 5行動攤車很有料

台南博物館節22輛「博物館行動攤車」與5組「台南 仔店」攤車，將於本周末走入人群，讓民眾一次飽覽各博物館及￼仔店的特色。（記者劉婉君攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接防疫新生活，「台南博物館節」打造廿二台博物館攤車，以及五台「台南??仔店（台語，意指雜貨店）」行動攤車，將於本週末、週日主動走入人群，帶民眾看見各博物館的特色，以及隱身在傳統雜貨店後的台南常民生活文化。

台南市共有五十七座公、私立博物館暨地方文化館，配合台南博物館節，文化局與廿二間場館合作，將各館的特色濃縮為行動攤車，帶著博物館走出圍牆、進入人群，並吸引民眾實際走訪各博物館，展開一趟知性之旅。市長黃偉哲昨天先睹為快，並邀請民眾除了逛行動攤車，也能實際走入博物館。

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師生走訪11家傳統 仔店製成

台南 仔店行動攤車，由成功大學歷史系教授謝仕淵帶領成大學生，與新營高中、土城高中、志工、地方館舍合作，實際至南市十一家傳統??仔店訪談，從各家??仔店的特色商品、店家與居民互動的故事等，觀察當地常民生活文化及歷史演變，就像一座座「地方型的生活博物館」，後續成果也將在升格後的台南歷史館內展出。

參與??仔店訪問的學生中，土城高中二年級陳毓茹家就是已傳承三代的??仔店，原本對店內常有農漁產加工品習以為常，訪問後才知道原來是居民拿來與大家分享的，背後有濃濃的人情味；成大學生許哲競、陸璟賦則對店家樂於與陌生的學生分享生命史，感到印象深刻，希望藉由攤車，讓其他民眾也能看到隱藏在??仔店的常民生活。

週末登場 22場館參與行動攤車

文化局表示，博物館行動攤車於二○一七年首度推出時，僅十五處場館參與，今年增加至廿二間，包括台灣歷史博物館、南科考古館、司法博物館、葉石濤文學館、運河博物館等，反映出台南文化的豐富性，十三、十四日兩天，上午十一時至下午五時將於南紡購物中心一樓時尚廣場展出，每天下午一時卅分至五時還會有親子闖關遊戲，七月十一日移師新營文化中心，參與夏至藝術節，讓民眾可以一次遊覽台南廿二座博物館的特色及台南??仔店。

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