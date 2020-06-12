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台南》學甲動保園區 黃偉哲：保證不收外縣市流浪犬

2020-06-12 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕市政府規劃在已遷葬的學甲第六公墓設置動保教育園區，占地約二公頃，引起當地居民反對。市長黃偉哲昨天在議會答詢表示，保證會以收容學甲地區遊蕩犬隻為主，絕對不會收納其他縣市的流浪狗。

市議員謝財旺質詢指出，之前學甲區曾發生有女童被流浪狗追而發生意外，很多人去慰問，但流浪狗的問題總要解決，現在市府要籌設動保教育園區收容當地流浪狗，目前如何規劃，相關噪音、污水問題如何處理，請市府說明清楚。

黃偉哲表示，設置園區收容遊蕩犬隻，就是希望憾事不再發生，而且也保證會以收容學甲地區遊蕩犬隻為主，絕對不會收納其他縣市的流浪狗。

農業局長謝耀清表示，學甲動保教育園區總工程費一．五億元，中央補助七成經費，收納量最多八百隻，園區設施規劃包含多功能廣場區、隔離綠帶及造景、生態滯洪池、季節性植栽造景及四周阻隔林帶，還有動物認養區、動教育區、污水處理廠等公共服務區。

公園綠美化規劃約一公頃的公園，並規劃隔離綠帶加強綠美化及防止噪音；另設立生態滯洪池增添環境多樣性及降低淹水機率。

謝耀清表示，民眾擔心園區會造成空氣、噪音、污水等環境污染，園區規劃設計離散式犬舍，並定時清掃消毒；設計完善污水處理系統，放流水符合標準才排入排水系統；使用隔音建材及分區安置，四周造林，達到控制、阻隔噪音，犬貓糞便則將委託合法清理或再利用機構妥善處理，不會造成環境污染。

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