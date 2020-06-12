台南》友善對待浪貓 「貓里長」來示範

由愛貓人士規劃推行「貓里長」示範點，由里長帶領居民與志工協助完成里內浪貓TNVR。（記者王姝琇攝）

2020-06-12 05:30:00

記者王姝琇、蔡文居／專題報導

日前爆出社區毒貓事件引發各界關注，現在有愛貓人士規劃推行「貓里長」示範點，由里長帶領居民與志工協助完成里內浪貓TNVR（誘捕、絕育、施打疫苗、放回原地）等多項工作，打造人貓和諧共存的友善生活空間。

桃園發起人 成功打造中聖里

貓里長計畫靈感來自桃園市中聖里長崔美瑛，計畫執行者之一的林珈汶說，崔里長自二○○六年起執行TNVR，照顧絕育里內的貓咪已成中聖里的全民運動；比起早期，現在社會資源更豐富、友善對待動物觀念更普遍，應該有更完善的計畫解決浪貓問題，否則人貓共存空間有限的前提下，不理性對待行為就可能會再發生。

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奠定三大區塊 乾淨餵養受肯定

貓里長計畫包含固定餵養區域設計、TNVR及生命教育宣導三大區塊，首先要解決餵養造成環境髒亂所引起的民怨，林珈汶說，設計餵養貓屋能固定餵養點、強化「乾淨餵食」觀念，同時解決竊食等問題；TNVR雖已實施多年，但仍缺乏強力宣導，惟TNVR能解決大量繁殖及貓打架、叫春等噪音問題；生命教育則能從小灌輸正確觀念，例如走進校園宣導、招募小小志工或舉辦動物市集，讓友善對待觀念從小扎根。

加強溝通 貓里長概念逐步扎根

同為貓里長計畫執行者的謝欣曄指出，TNVR是解決浪貓延伸問題的基礎，但他也坦言，要與里長、居民或當地餵養浪貓的愛心人士溝通並不容易，「餵養人擔憂浪貓受到不當對待，居民怕問題沒解決反而引來更多貓，里長則是夾在贊同與不贊同的里民之間，誰都不想得罪」。

林珈汶強調，要找到浪貓友善示範點，里長絕對是關鍵；目前計畫初步於台南中西區里內進行，這名里長不僅高度認同TNVR，更貼近里民溝通說服，盼能讓老舊社區長期隱藏的浪貓問題得以解決。林珈汶說：「有效控制浪貓數量及環境健康，才能創造出適合人貓共處的友善社區。當示範點推行成功，提出標準作業流程及危機處理規範並向各社區推展，才能真正達到動物友善城市的長遠目標。」

TNVR最難在於誘捕，透過誘捕籠設陷阱能讓浪貓自己走進去。（記者王姝琇攝）

用人類廚餘餵食浪貓常造成環境髒亂，惹起民怨！（記者王姝琇攝）

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