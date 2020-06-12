台南》八成市民挺南鐵 黃盼拆遷戶放下

2020-06-12 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化工程昨強制拆除不同意戶張宅，反南鐵東移自救會長陳致曉批評，比較南鐵案和大埔案，民進黨治下的人權已證明比國民黨治下還糟糕。市長黃偉哲說，南鐵案有高達八成多的市民主張繼續推動，而法院和監察院的調查也證明市府方面是對的，希望大家能夠「放下吧！」

黃偉哲指出，陳老師（陳致曉）過去有很多的發言事後被證實與事實不相符，他也參選過立委，訴求就是反南鐵東移，最後民眾也用選票來做出評判。

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黃：對於拆遷戶的照顧有增無減

黃偉哲說，另外有關南鐵地下化的民調，高達八成多的市民主張繼續推動。對於拆遷戶的照顧，從過去賴清德前市長、李孟諺前代理市長到現在，其實市府對被拆遷戶的照顧有增無減，而且也優於其他的工程及縣市，當然還是有人不滿意，這是可以了解的。

台北30多年前就鐵路地下化

黃偉哲表示，希望大家能夠放下，彼此能為台南市民的福祉而努力，目前六都就只有南鐵沒有立體化，台北早在卅餘年前鐵路就地下化，台南現在才剛開始要做。黃偉哲說，從建設的需要性、民眾的支持度以及受影響住戶的補償、照顧，政府能做的都已經盡力去做了，希望住戶和陳致曉能多諒解。

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