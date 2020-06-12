北市都更中心人事費 柯任內暴增為7400萬

2020-06-12 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨天下午於議會市政總質詢時，國民黨議員徐弘庭質詢表示，台北市政府捐助成立的台北市都市更新推動中心，前市長郝龍斌任內人事費一六三○萬元、員額廿人，柯任內暴漲為七四○○萬元、員額達六十人，但北市都更業務沒有顯著增長；且洪姓前副執行長四年來績效獎金從九萬元升為一三三萬元，而依中央、北市規定所屬事業單位相關規定，年終獎金、考績及績效獎金加總不超過四．四個月，洪卻拿了十四個月，有沒有貪污？柯允諾「一定全部辦」。

都更中心：薪酬獎金董事會核准發放

都更中心回應，有訂薪酬獎金實施辦法，呈報董事會核准通過後始得發放，無涉弊案；針對外界疑慮一事，現行獎金制度將依實際營運績效深入檢討後修正。

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徐弘庭指出，該中心九位一級主管，只有洪姓前副執行長薪資有問題，包括二○一六年績效獎金九萬元、二○一七年六十六萬元、二○一八年一一一萬元、二○一九年一三三萬元，是不是弊案？

前副執行長領14個月獎金卻落跑 議員疑市府掩蓋

豈料，柯文哲語塞說，「這個這樣，可是這個人跑了」、「我倒覺得這樣…看績效，重點倒不是薪水問題」。徐弘庭不滿，他五月調資料，此人悄悄離職，北市府也不告知，想掩蓋、隱瞞什麼！柯又說，還是建立制度；但徐痛批，「每次出問題都說建立制度！人都走了，不要再拗！不要再玩文字遊戲跟話術。」

柯：一定全部辦 連政風處長也辦

柯文哲允諾一定全部辦；還是調查，也要給當事人申訴機會。但徐弘庭說，都更中心監察人就是政風處長沈鳳樑，沈這麼多年不知道，要怎麼調查？柯說，「對，連他（沈）也辦」；可由北市廉政透明委員會調查。

至於洪姓「前」副執行長薪資誰建議的？柯文哲回答，好像是前一任都發局長（林洲民）。徐弘庭諷刺說，在柯講求公平正義、居住正義的市政府，居然出現這事情，是柯管理問題；副執行長薪水是由身兼執行長的都發局長提建議，報請身兼董事長的副市長同意，所以每一任執行長都要負責，誰騙誰要查清楚。柯表示，查過了。

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