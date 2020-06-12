潭雅神綠園道 、清水自行車道 獲最讚亮點獎

清水自行車道整體網絡規劃，包含鰲峰山運動公園。（觀旅局提供）

2020-06-12 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕教育部體育署舉辦「騎亮台灣」網路票選最讚亮點車道獎， 台中市潭雅神綠園道及清水自行車道雙雙獲獎！觀光旅遊局長林筱淇表示，潭雅神綠園道及清水自行車道非常適合親子共遊，享受沿途觀光景點，並品嚐台中在地美食。

潭雅神有一段綠色隧道

觀旅局表示，潭雅神綠園道是由軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，沿途可欣賞季節性美景，如初春櫻花盛開、孟夏黃金雨落、入秋金黃楓飄等，而一段段的綠色隧道如同城市綠洲，騎乘穿梭其間、十分療癒。

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Ｓ型彎道是人氣打卡地標

近來「親子共騎」觀念盛行，潭雅神車道禁止電動自行車進入，帶孩子騎鐵馬時，無須擔憂有車輛從旁呼嘯而過；優美的Ｓ型彎道更是IG爆紅的人氣打卡地標。

在大雅端終點的中科公園廣場，有台中最長廿二公尺的山丘磨石子溜滑梯、沙坑及新完工的戲水區；神岡圳前仁愛公園，則有夏季限定的環狀溪流戲水區、生態池及沙坑堡壘遊戲區，還有小型越野單車體驗區，多樣化的兒童遊憩設施，讓小朋友玩到樂不思蜀。

清水串連海線特色景點

清水自行車道整體網絡規劃，涵蓋清水段、五福圳、臨海路、濱海高美段及臨港北路等自行車道，途經清水趙家古厝、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、紫雲巖、清水鬼洞等觀光資源、生活人文與產業據點，建構海線區域特色亮點路線。

可抵達高美濕地賞海景

盛夏期間，觀旅局推薦遊客可來趟清水單車微旅行，欣賞古厝、荷花、青山及火車交錯而成的田園景致，傍晚時分往北騎乘濱海自行車道高美段，暢遊被國際票選為此生必遊的景點「高美濕地」，一望無際的海岸景觀及雲林莞草的草海景色、充滿生機的招潮蟹、彈塗魚等底棲生物，海線優美景色，盡收眼底。

潭雅神綠園道綠樹成蔭，適合親子騎乘。（觀旅局提供）

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