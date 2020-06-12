從感恩找力量 肌萎生大學4年皆第一

台師大國文系兩名罕病生今年畢業，吳韋諒（右二）四年成績維持全系第一，周允然（左二）則熱愛崑曲，雙雙考上台師大國文系碩士班。（台師大提供）

2020-06-12 05:30:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學國文系今年有兩名肌肉萎縮症畢業生：吳韋諒、周允然。吳生四年成績優異，皆維持全系第一紀錄；周則熱愛崑曲，從文藝中找到生命出路。兩人已雙雙考取國文系碩士班，求學路將繼續相互砥礪。

拿書、握筆都吃力 吳韋諒勇敢面對挑戰

吳韋諒一歲時就醫確診罹患脊髓性肌肉萎縮症，小學五年級開始坐輪椅，因病情在求學路上吃盡苦頭，到高中連拿課本都吃力，握筆也無力氣，只能在老師寫在黑板上的筆記擦掉前，先用手機拍攝下來，回家再慢慢抄寫，但始終熱愛學習，並透過繁星推薦錄取台師大國文系，如今畢業，也考上國文系碩士班。

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台師大表示，吳韋諒大學期間各科成績幾乎都拿A+，每學期都是系上第一名，並獲全校傑出學生等，也持續發表人文與自然科學等跨領域論著，十三日畢業典禮上將領取五育獎及學業成績優異獎，歷年少有。

面對人生，吳韋諒說：「感恩是一種積極的生活態度」，對於外在的人事物心懷感激，便能勇於迎接生命中的種種挑戰，且在艱難中訓練出自己的專業，更能在快樂中獲得成就。

周允然崑曲中找生命熱情

周允然兩歲罹患肌肉萎縮症，但有家人的愛而不自暴自棄，亦不覺自卑，求學階段許多同儕相助，高中受營隊啟發而嚮往浩瀚學海，未來理想則是投身公職，服務社會。

周允然還說，大學四年除課業外，也勤奮學習「崑曲」，深刻體會藝術之美，並從中找到文學與生命的熱情，即使疾病讓手腳退化無力，但他堅信，肯努力且永不放棄，就能有自己亮麗的一片天。他曾透過教授指導投入科技部大專生研究計畫，也期待將來有機會能推廣古典戲曲藝術。

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