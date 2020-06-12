自付差額醫材設限 阿中：讓民眾不花冤枉錢

衛福部長陳時中呼籲，應檢視自付差額醫材上限價的訂價是否合理、功能分類是否恰當。（資料照，指揮中心提供）

2020-06-12 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署公告八類、三五二項「自付差額醫材」訂出向民眾收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大引發議論，卻引發醫界部分反彈；公衛界大老有人認為政策合理，有人則提醒解決醫師診察費過低問題，或建議訂價要更細緻、不要齊頭。衛福部長陳時中昨親上火線說明，表示訂定健保自付差額特材收費的上限，是希望保障醫界合理收入的同時，民眾不要花冤枉錢，未來還會根據實際狀況階段性調整。

公衛大老相挺 提醒訂價要更細緻

陳時中解釋，如果某醫材在多數醫院五萬到十萬元，因此上限價格可能訂在十萬；外界應實際檢視上限價是否合理、功能分類是否公平。如果醫療院所認為這項醫材較好，必須收費十五萬元，可說明價高原因，由專家進行個案討論，若有科學實證確實較好，就可收更貴。

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目前醫材可分為健保全額給付、民眾全額自費，以及健保部分給付、民眾自付差額等三種類型。在自付差額醫材，持續有患者及民間團體反映各院所類似東西價差太大。因此健保署日前公告，依臨床實證等級分類、再按醫院採購價中位數訂出向民眾收費上限，卻引起醫界反彈，擔心高價產品就無法用，恐劣幣逐良幣犧牲醫療品質。

不過，前衛生署長楊志良認為，健保署的政策是合理的，因為健保就是要讓每個人可以得到合理醫療。前健保局總經理鄭守夏表示，如放任自由市場，民眾會成為冤大頭，但是新制也可能讓原本價格較低者，反而拉高價格。或許可再研究有無更細緻的作法，例如是否分區訂價，畢竟不同縣市的成本不同、消費能力不同。

衛福部健保署說明，此次新制邀集醫院、學會和專家們研議，經過長達一年半以上的溝通，再參考其他國家分類、訂價，並經健保會議各代表同意，並非一味壓低成本。

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