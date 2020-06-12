抗議稻江停辦 家長跪喊︰救救學生

稻江管理學院近日無預警宣布停辦，稻江學生自救會昨北上至教育部陳情抗議，一位家長下跪痛哭，要教育部救學生。（記者簡榮豐攝）

2020-06-12 05:30:00

自救會向教部陳情 要求原校畢業

〔記者林曉雲、林宜樟／綜合報導〕「保障學生受教權、退回停辦案、解散董事會、接管稻江！」稻江科技暨管理學院日前宣布停辦，五十多名學生昨日北上教育部陳抗，要求原校畢業。一位家長激動下跪痛哭，喊說對不起小孩，要教育部救學生。教育部今天將派員到學校與教職員工及學生代表座談，作為是否准許學校停辦的審核依據之一。

稻江管理學院位於嘉義縣，一○八學年在校生一八五五名，校方日前突然宣布停辦，七月卅一日學生一個不留，教職員也會優離退。學生籌組「稻江學生自救會」，昨天由高教工會陪同赴教育部陳情，指教育部還沒核准停辦，稻江董事會就已違法偷跑，強迫學生轉學。

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高教工會主任陳書涵抨擊，稻江還有九億資產，卻未顧及學生靠著半工半讀或背學貸努力圓夢，私校不能被當成營利事業，把大學辦到倒的董事會，為什麼可以改辦其他事業？要求教育部嚴審嚴懲。

蔡姓研究生表示，學生看新聞報導才知道校方宣布停辦；一名家長下跪痛陳，稻江之前祭出安心就學獎學金，吸引成績好但家境差的學生就讀，現在卻無預警停辦。

民眾黨立委賴香伶到場聲援表示，學校罔顧學生的受教權，她要求教育部退回停辦，嚴懲稻江董事會。

教部︰今到校與師生座談

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部接獲多起陳情，認為學校所報給教育部申請停辦的計畫尚有疑慮。為確認學校與教職員工生溝通情形，並檢核教職員工優離優退措施，以及學生接受安置之意願是否符合正當程序等，教育部今天將到學校與教職員工及學生進行座談。在教育部做出准駁前，學校必須正常辦學，也不得以學校可用資金及設校基金支付承租台糖之校地土地權利金及租金，否則將依「私立學校法」規定，聲請解散董事會。

稻江代理校長洪大安說，今座談會，各方可直接溝通。

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