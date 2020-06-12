台灣首件IgG抗體檢驗試劑 審核通過

台灣首個IgG抗體檢驗試劑核准通過。（亞培提供）

2020-06-12 05:30:00

5家醫院引進研究中 助了解武肺實際感染率

〔記者簡惠茹、張聰秋／綜合報導〕國內首個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）IgG抗體檢驗試劑審查通過（見圖，亞培提供），台大醫院、新光醫院和高醫等五家醫院已採用進行小型研究。台大醫師李建璋表示，IgG抗體檢測可了解台灣實際感染率，給社會信心。

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彰縣萬人血清抗體檢測啟動

而台灣首次大規模武漢肺炎血清抗體檢測，昨天已在彰化縣展開，由台灣大學公共衛生學院與彰化縣衛生局合作，將在今年九月底之前完成一萬人的檢測。

美商亞培的武漢肺炎IgG抗體檢驗試劑上個月通過食藥署專案許可通過，首批已輸入台灣。亞培表示，試劑在症狀產生後十四天的靈敏度和特異度都超過九十九％，分離出的血清經亞培機器分析，約半小時結果就能出爐。

台大急診醫學部主治醫師李建璋表示，人體仰賴抗體來辨識病毒，讓免疫系統抓到病毒後排出身體，目前血清抗體檢測主要包含同時檢驗IgM和IgG抗體、個別檢測IgM和個別檢測IgG三種，檢測IgG可更精準判斷疾病感染階段，感染十到十四天左右會有IgG抗體出現，且可持續較長時間，更能抓出誰曾經被感染過。

李建璋指出，IgG抗體檢測不是用來立即偵測病人有無確診，用在邊境管控的效果也有限，主要是在公共衛生檢驗的意義更大。有IgG檢測後，可進行國家統計，在後疫情時期，做為台灣社會真實感染率的參考數據。

也可用來評估疫苗效果

台大醫院急診部將使用此試劑來對曾接觸患者的醫護人員和曾經有症狀的高風險者進行檢測研究；試劑也可以用來評估開發中的疫苗效果。

李建璋指出，亞培試劑也會請彰化研究團隊使用，一方面釐清台灣新冠肺炎盛行率，另一方面也了解抗體是否可以產生持續的免疫力。

學者︰下波疫情恐在11月

台大公衛學院院長詹長權指出，全世界已有一、二十個國家，三、四十個城市大規模做血清抗體檢測，下一波疫情可能在今年十一、十二月來襲，必須提前進行調查，包括居家檢疫的天數、調查和步驟，有科學數據當佐證，會更具說服力。

彰基院長陳穆寬和秀傳醫院院長楊基滐都表示，預計今年九月完成抽血檢測，受檢測對象為醫療照護防疫人員、確診個案和其接觸者、居家檢疫者、居家關懷者、長照據點長者及工作人員。

透過大規模的血清調查可了解社區武漢肺炎過去感染的狀態，計畫最近將開始抽血檢測，預計今年9月完成。（記者張聰秋攝）

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