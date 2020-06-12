金融業砸30億相挺 學者籲強化國旅品質

國泰金宣布，霖園集團旗下16家公司，預估逾5萬名員工、逾4.4億預算，鼓勵員工國內旅遊。（資料照）

2020-06-12 05:30:00

〔記者巫其倫、蕭玗欣／綜合報導〕響應疫後振興，國泰金日前率先宣布投入四．四億元旅遊預算，鼓勵集團逾五萬名員工國內旅遊，隨後富邦金也投入近七億元，新光金、南山人壽及公股銀行也祭出相關措施。金管會統計，下半年金融業約有六十萬名從業人員、合計投入逾卅億元支持國旅。不過也有觀光學者提醒，國旅榮景想要長久，行程與景點品質務必提升，不然國門一開放，民眾一樣飛出去。

國泰金富邦金等 員工旅遊將改國旅

國泰金日前宣布，集團旗下逾五萬名員工，今年度逾四．四億元旅遊預算將全數投入國旅。富邦金隨後也宣布，富邦人壽今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模三．五億元，全數力挺國旅，加上北富銀等子公司，經費高達近七億元。新光金、中信金、南山人壽等業者也紛紛宣布，員工年度旅遊將改為國內旅行。

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公股方面，兆豐銀補助員工旅遊，每人從三千元加碼到四千元，員工消費補助兩千元，有一．一億元預算；合庫理專教育訓練，預算上看一億元；華南銀經理人激勵大會、理財教育訓練，在國內舉辦，合計一．五億元；一銀則規劃國內訓練、休閒旅遊等，共計一．四億元；彰銀員工旅遊等，預算也上看一億元。

真理大學觀光學系副教授朱純孝表示，鼓勵國旅可維持產業生計，但建議當觀光景點人數達上限時，可透過APP或資訊看板告知旅客，引導到其他景點。觀光局可主動出擊設計行程，將熱門景點和較冷門的秘境串接成遊程，避免讓民眾老是在同個景點人擠人。

趁機找回對國旅信心及好感度

前觀光局副局長，現在是滬尾藝文休閒園區總經理陳淑慧表示，「離塵卻不離城」的地方每縣市都有，應好好包裝，達到分散旅遊概念。她也提醒，政府跟業者更要趁此時把國人對國旅的信心及好感度找回來，別削價競爭、壓低品質，否則國門一開，只能看著民眾再次飛出去。

金融業已投30億挺國旅

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