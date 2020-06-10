《纜線下地》竹市林森、西大路口號誌調整 駕駛留意

新竹市政府進行路口號誌纜線地下化工程，其中西大路與林森路口，因有地下道和側車道，號誌進行調整，請用路人注意。（記者洪美秀攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府近期啟動市中心四十二個路口的纜線地下化工程，除將交通號誌共桿及纜線下地外，也進行路口交通號誌時相調整，位在西大路與林森路口的號誌，因考量纜線地下化工程及用路人使用需求，已進行號誌調整，其中西大路地下道上來的側車道僅供右轉、不得直行，西大路地下道上來的汽、機車採分流右轉進林森路，提醒駕駛行經此路口多注意。

有讀者投訴指稱，西大路地下道與林森路的交叉路口，因有汽、機車從地下道上來，當汽車欲右轉駛入林森路時，常與地下道上來欲直行的機車發生擦撞，也因路口號誌標示不清楚，易造成車禍。

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此外，西大路地下道旁的側車道，也常有汽機車要直行，會與西大路地下道上來欲右轉的汽機車發生碰撞，此路口雖經多次改善，始終為易肇事路段，呼籲市府拿出解決方案。

對此，市府交通處交通工程與管理科表示，西大路與林森路口因進行纜線地下化工程，目前路口設有施工圍籬，為讓交通順暢，也進行些微的號誌調整，包括西大路旁的側車道僅供汽機車右轉，汽機車不能直行，可避免與西大路地下道上來欲右轉的汽機車發生碰撞。

同時，西大路地下道上來的汽機車，會採機車與汽車輪流右轉的號誌，提醒機車族和汽車駕駛人注意各自的號誌時相，目前此路口四個時相約一百六十秒，有經過時相演算統計，應符合現況需求。

交通處表示，纜線地下化工程預計八月底完工，屆時此處路口會採號誌輪流走的方式運轉，請汽機車駕駛人注意號誌顯示，確保行車安全。

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