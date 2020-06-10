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首頁　>　生活

科技執法抓違停 苗市三角公園將上路

2020-06-10 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局選定苗栗市鬧區三角公園，建置全縣第一套違規停車自動偵測系統，招標中，待正式上路，系統攝影機將對違規停車車輛進行計時攝影，逾三分鐘即將資料回傳資料庫，進行開單告發。苗縣警局交通隊表示，未來將陸續於苗栗、竹南火車站等易違規停車熱點增設。

將陸續於苗栗、竹南火車站設置

不少縣市已裝設違規停車自動偵測系統，以科技執法減少警力消耗。苗栗縣警局交通隊獲交通部經費核准，上網招標中，待完成建置，將有一個月的宣導期。

交通隊表示，苗栗市三角公園周邊，為縣內最早的商業區之一，且鄰近有大千醫院、新竹客運站，加上為早年都市計畫舊街區設計，道路狹小，易衍生違規停車情形，影響交通順暢與安全，尤其現今民眾檢舉通報不斷，更讓當地派出所員警疲於奔命。

違停逾3分鐘 攝影資料即回傳

交通隊表示，此套系統預計將設置三個鏡頭，一個拍攝中正路新竹客運前站牌處，一個拍攝光復路麥當勞、肯德基兩家速食店前，另一個則為角度輔助攝影。系統將針對並排停車、紅黃線臨停等違規進行計時攝影，逾三分鐘即將資料回傳資料庫，由警方開單告發。

交通隊表示，紅、黃線違停及在公車招呼站十公尺內停車罰六百到一千二百元，並排停車則罰二千四百元。苗栗市三角公園周邊有大千醫院、大同國小地下停車場及新竹客運站內停車場，收費每小時廿、卅元，呼籲民眾勿為省小錢而被罰。

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