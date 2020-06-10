苗縣3校籃球勁旅 獲3企業贊助

苗栗縣明仁國中、大倫國中籃球隊及國立苗栗高商分獲盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司各贊助一百萬元經費。（記者彭健禮攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣明仁國中與大倫國中籃球隊，連續十五年晉級全國國中甲級聯賽（JHBL）八強，期間奪下七座金盃；國立苗栗高商也連續六年闖入全國高中女子甲組籃球聯賽（HBL）八強；三支勁旅過去僅賴苗栗縣政府有限資源及鄉親捐輸，運作吃力，經苗縣府努力引介，分獲盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司各贊助一百萬元經費，讓球隊能專心訓練，繼續為苗栗爭光。

明仁、大倫國中及苗商 獲經費

明仁國中與大倫國中籃球隊，從二○○四年起連續十五年晉級全國國中甲級聯賽八強決賽的參賽紀錄，期間奪下七座金盃，其中一○七學年度創下非六都縣市同時取得男、女籃雙料冠軍。

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苗商女籃隊參加全國高中女子甲組籃球聯賽，連續六年榮獲前八強佳績，也是苗縣府提報體育署基層運動選手訓練站之「重點高中」。

不過，三支籃球勁旅缺乏企業贊助，球隊的營運開銷、出征旅費，只能仰賴苗縣府有限的資源及鄉親的捐輸，相當吃力。

縣長徐耀昌知悉三球隊困境，除從二○一六年起每年補助明仁及大倫國中各五十萬元發展籃球運動，在這六年期間也結合體育署相關計畫補助苗商籃球隊近二百萬元，更透過人脈向企業家引介認養，獲盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司同意贊助。

苗縣府昨天辦理捐贈儀式，群聯電子董事長潘健成、盛華人力董事長林正庸、允將建設董事長張志豪都出席， 明仁、大倫及苗商籃球隊員，身穿企業冠名LOGO的隊服亮相。

徐耀昌衷心感謝三企業主的贊助，也期勉隊員持續奮戰再一次將全國冠軍抱回，並特別鼓勵大倫國中籃球隊於十一月將代表國家前往克羅埃西亞參加「世界中學生籃球U15錦標賽」，能勇奪佳績，為苗栗再創光榮的歷史。

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