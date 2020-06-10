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彰化南瑤宮媽祖進香 明擲筊決定

彰化市南瑤宮，為台灣中部知名廟宇。（記者林良哲攝）

彰化市南瑤宮，為台灣中部知名廟宇。（記者林良哲攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者林良哲、劉曉欣／彰化報導〕繼大甲鎮瀾宮確定遶境日期後，知名的彰化市南瑤宮將於十一日進行擲筊（博杯），請示媽祖今年是否進香？若是獲得「聖杯」，則將再度請示進香期程，以便安排。而「安同寮十二庄迎媽祖」活動，將會順延到明年，今年不會舉辦。

南瑤宮為台灣中部知名廟宇，香火是在清代乾隆年間自笨港天后宮攜來，在清朝嘉慶年間，信徒即前往笨港天后宮進香，迄今已有二百多年歷史，而進香行程為「媽會」所輪辦，首輪大媽會與四媽會一組，俗稱「大媽年」或「大媽四」；次輪二媽會與五媽會一組，俗稱「二媽年」或「二媽五」；三輪三媽會與六媽會一組，俗稱「三媽年」或「三媽六」。

若獲「聖杯」 再請示進香時程

今年為彰化南瑤宮「二媽五」笨港進香，原本因疫情之故，廟方決定將整個進香行程縮短為二天，但疫情愈來愈嚴重，在二月底宣佈延期舉行，待疫情平息之後，再稟報媽祖另擇期舉行。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，目前疫情已緩和，台灣社會已逐步解封，但「二媽五」中有不同意見，因此南瑤宮將於本月十一日進行擲筊，請示媽祖今年是否進香？若是獲得「聖杯」，則將再度請示進香期程，以便安排。

同安寮十二庄迎媽祖 則順延至明年

此外，知名的彰化縣「同安寮十二庄迎媽祖」活動，決定直接順延到明年。這項宗教盛事在取消前也發生奇事，就是貼在鹿港天后宮的香條，竟然沒有用硃砂筆「圈紅」，

彰化縣同安寮文化協會執行長陳慶煌表示，今年因為疫情關係取消迎媽祖活動，但事後回想，覺得媽祖從一開始就有暗示要延期，越想越玄，完全妙不可言。

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