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水里三十甲道路易崩坍 居民盼整治

南投水里鄉與信義鄉交界的三十甲地區，因屬崩坍地形，日前鋒面大雨造成土石泥流阻斷道路通行。（記者劉濱銓翻攝）

南投水里鄉與信義鄉交界的三十甲地區，因屬崩坍地形，日前鋒面大雨造成土石泥流阻斷道路通行。（記者劉濱銓翻攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉上安村與信義鄉交界的三十甲地區，因屬破碎地質，去年九月曾因大雨發生土石流，雖阻礙道路的泥流早已清除，但累積在半山腰的土石仍在，近期鋒面大雨沖落土石阻斷交通，影響居民務農，經水里鄉公所派機具才完成搶通，居民盼縣府能協助整治，以免大雨釀災。

居民說，該處屬於崩坍地形，去年就曾爆發過土石流，惟山坡上仍殘留土石，才會遇上強降雨就發生土石阻斷道路情況，由於附近種植檸檬、青梅、酪梨的農戶，都仰賴這條保甲林路進出，只要中斷就無法工作，盼相關單位能設法整治，降低土石流風險。

地質破碎 縣府將採即坍即清

縣府農業處表示，該處邊坡相當不穩定，之後仍有土石崩落可能，考量地質破碎，且土石阻斷道路的位置尚無住戶，現階段已和水里鄉公所協調，將以即坍即清的方式維持道路通行，若採噴漿、植生方式護坡，恐怕只是治標不治本，未來可能會採自然復育，並持續關注邊坡情況，避免影響下游民眾。

水保局：研議納土石流潛勢區

水保局回應，去年當地邊坡出現土石泥流時，就有爭取經費進行溪溝整治，透過打通坑溝土石，讓土石流有宣洩管道，雖河道仍有土石泥流淤積，但也算有發揮分流效果，由於當地已在研議是否納入土石流潛勢區，一旦劃入，日後有關防災工程，或是預警措施就會跟著提升，後續會再觀察土石情況，予以緊急工程補助。

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